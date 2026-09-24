"Znamo svi šta ti radiš, nismo slijepi": Hrvat napravio haos, vikao na sudiju usred meč

Hrvatski teniser Borna Gojo svađao se sa sudijom zbog jedne odluke na meču u Francuskoj.

Izvor: Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Borna Gojo je napravio haos na teniskom turniru u Sen Tropeu (Francuska). Izgubio je od domaćeg predstavnika Tituana Drogea (3:6, 6:3, 6:4) i to tako što je napravio potpuni haos usred meča. Tačnije, posle izgubljenog drugog seta. Ušao je u žestoku raspravu sa sudijom u stolici.

"Da li shvataš da svi u tenisu znaju šta ti radiš? Znaš li da u svlačionici pričamo o tebi, ljudi nisu gluvi i slijepi. Vidimo stvari. Idi pogledaj snimak, odgledaj ga, pa me poslije pitaj šta ja radim, pogledaj. Idi gledaj, pogledaj šta radiš. Pitaj igrače da li misle da francuske sudije pomažu francuskim igračima. Tebe nije briga, samo se ovako desilo? Pitaj druge igrače", rekao je Gojo.

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“ASK PLAYERS ON TOUR IF FRENCH UMPIRES HELP FRENCH PLAYERS”



Borna Gojo has just accused the chair umpires of fixing for Titouan Droguet, he was given a very questionable out call which lead to Droguet breaking and winning the second set…pic.twitter.com/K0ZXbswQ7L — Haych (@HaychBets)September 23, 2026

Sudija je sve vrijeme na to odgovarao da je on vidio aut i da je dosudio ono što je vidio. Navijači koji su gledali taj meč tvrde da je bio u pravu i da je sudija pogriješio...

Na kraju hrvatskom teniseru to nije pomoglo, izgubio je treći set, a zbog ovih riječi mogao bi da bude kažnjen od strane ATP-a, jer su kamere sve snimile.