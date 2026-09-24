logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znamo svi šta ti radiš, nismo slijepi": Hrvat napravio haos, vikao na sudiju usred meč

"Znamo svi šta ti radiš, nismo slijepi": Hrvat napravio haos, vikao na sudiju usred meč

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Hrvatski teniser Borna Gojo svađao se sa sudijom zbog jedne odluke na meču u Francuskoj.

Hrvatski teniser Borna Gojo svađao se sa sudijom a meču u Francuskoj Izvor: Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Borna Gojo je napravio haos na teniskom turniru u Sen Tropeu (Francuska). Izgubio je od domaćeg predstavnika Tituana Drogea (3:6, 6:3, 6:4) i to tako što je napravio potpuni haos usred meča. Tačnije, posle izgubljenog drugog seta. Ušao je u žestoku raspravu sa sudijom u stolici.

"Da li shvataš da svi u tenisu znaju šta ti radiš? Znaš li da u svlačionici pričamo o tebi, ljudi nisu gluvi i slijepi. Vidimo stvari. Idi pogledaj snimak, odgledaj ga, pa me poslije pitaj šta ja radim, pogledaj. Idi gledaj, pogledaj šta radiš. Pitaj igrače da li misle da francuske sudije pomažu francuskim igračima. Tebe nije briga, samo se ovako desilo? Pitaj druge igrače", rekao je Gojo.

Sudija je sve vrijeme na to odgovarao da je on vidio aut i da je dosudio ono što je vidio. Navijači koji su gledali taj meč tvrde da je bio u pravu i da je sudija pogriješio...

Na kraju hrvatskom teniseru to nije pomoglo, izgubio je treći set, a zbog ovih riječi mogao bi da bude kažnjen od strane ATP-a, jer su kamere sve snimile.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC