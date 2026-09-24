Selektor Grčke Ivan Jovanović je pred meč sa Srbijom dobio pitanje o himni i to je izazvalo emotivnu reakciju kod njega.

Izvor: MN PRESS

Ivan Jovanović će igrati protiv svoje zemlje. Selektor Grčke je čovjek rođen u Loznici koji će u četvrtak od 20.45 izaći na teren "Marakane" i uradiće sve što može da pobijedi tim za koji njegovo srce navija. Ali, takav je posao. Zato ga je na konferenciji za medije, pred meč u Ligi nacija, pogodilo pitanje o tome kako će se osjećati kada čuje himnu "Bože pravde".

"Himna? Gdje me nađe sa tim pitanjem. Veoma je čudan osjećaj. Od kada je završen žrijeb pokušavam u sebi da nađem balans između emocija i profesionalizma. Stalno o tome razmišljam. Dolazio sam ovdje za mečeve protiv Partizana i Zvezde, ali je reprezentacija nešto drugo. Tražim taj balans u sebi i smatram da je to prirodna stvar. Želim da budem profesionalac u svom poslu i uradiću sve što mogu za tim koji predstavljam", rekao je Jovanović.

Ima samo riječi hvale na račun "orlova", iako je ocjena u srpskoj javnosti drugačija o kvalitetu i šansama ekipe.

"Kod nas je situacija malo obrnuta, pa postoji veliko razočarenje što Grčka nije otišla na Mundijal. ipak, smatram da Srbija ima veoma dobru ekipu, Paunović je trener koji za kratko vrijeme pokušava malo drugačiji način igre. Grčka jeste talentovana, imamo tu i dosta mlađih igrače kojima fali iskustvo. Znam kakav je naš, srpski mentalitet, koliko narod može da se razočara, ali imamo dobre igrače. Fudbal ne prestaje danas, igraće se i u budućnosti i Srbija je ekipa koja ima veliki potencijal."

"Ljudi, realnost je takva"

Vidi opis "Gdje me nađe sa tim pitanjem?": Ivan Jovanović samo o jednom razmišlja pred meč sa Srbijom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Jovanović posmatra stvari realno. Jasno mu je da će Srbija i Grčka da se bore za treće mjesto u grupi u Ligi nacija.

"Stvarnost je sjledeća, mi imamo u grupi dva tima koja se ističu - Njemačku i Holandiju. Imaju iskustvo, kvalitet, tradiciju i mnogo toga drugog. Srbija i Grčka će se boriti za treću poziciju. Naravno, kao trener to ne mogu da prihvatim i to neću da prenosim da igrače, jer mi nikada nećemo da odustanemo. Koncentrišemo se na meč sa Srbijom, ali gledamo da igramo što bolje iz meča u meč. Moramo da težimo ka tome da dobijemo sve mečeve kako bi stvorili što bolju sliku o sebi."

"Tadić je ostavio veliki trag u Evropi"

Pitali su iskusnog stručnjaka i za povratak Dušana Tadića u reprezentaciju Srbije.

"Dušan je igrač koji je ostavio veliki trag u fudbalu i u Evropi. Uvijek može da pomogne ekipi i na terenu, u svlačionici, igra dobro u Holandiji. Reprezentacija je nešto posebno, tako da je poziv za povratak dobio i zbog igračkih kvaliteta i kako bi pomogao nekim novim generacijama koje stižu", zaključio je Jovanović.