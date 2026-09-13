Ko je Samson koji je ostavio Srbiju bez medalje?

Lorenco Tiruar Samson odigrao je meč života i sa 17 poena donio bronzu Francuskoj na Evropskom prvenstvu.

Izvor: HERVIO Jean-Marie / AFP / Profimedia

Srbija je na Evropskom prvenstvu u basketu 3x3 u Antverpenu ostala bez medalje nakon poraza od Francuske u meču za bronzu 21:14. Na tom meču "orlove" je praktično sam pobijedio Lorenco Tiruar Samson, trenutno 204. basketaš svijeta.

Ovaj 25-godišnjak iz Rena visok 197 centimetara dao je 17 poena na ovom meču, više od cijelog srpsog tima zajedno i donio veliku pobjedu i medalju svom timu. A ko je on?

Već uzimao medalje Srbiji

Izvor: HERVIO Jean-Marie / AFP / Profimedia

Lorenco Tiruar Samson je izabran u tim Francuske iako je trenutno tek 204. na listi jer je nekadašnji omladinski reprezentativac Francuske u košarci, ali i jer je od 2022. u seniorskom timu. Tada je pozvan zbog izostanka nekih basketaša, a 2022. je bio MVP Lige nacija. Takođe sa Francuskom ima osvojeno zlato na Mediteranskim igrama u Oranu 2022. kada je u finalu savladao Srbiju za koju su igrali Miloš Antić, Nikola Kovačević, Nemanja Stanković i Stefan Momirov. Ima i bronzu sa Svjetskog prvenstva za juniore 2023. kada je bio najbolji strijelac turnira. Bio je jedno vrijeme i najbolji junior svijeta.

Za razliku od basketa, u košarci se nikada nije do kraja probio. Bio je perspektivan junior, igrao je na U16 Evrobasketu 2017, i na U17 Svjetskom prvenstvu 2018 kao i na Evrobasketu za igrače do 18 godina 2019 i ima jedno zlato i jedno srebro sa tih takmičenja, a igrao je u generaciji sa Kilijanom Hejsom, Teom Maledonom i Malkomom Kazalonom.

Počeo je u košarkaškoj akademiji INSEP, a zatim je kao 18-godišnjak zaigrao prvu ligu u Metropolitansu gdje je na šest utakmica igrao 2,2 minuta u prosjeku. Kada je prešao u Lil u drugu ligu počeo je da dobija minute, a ozbiljnu ulogu je dobio u Orleanu gdje je prošle godine prosječno imao 11,4 poena, 3,4 skoka i 1,9 asistencija za indeks korisnosti 11,2.

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