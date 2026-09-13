Blijeda Srbija izgubila u polufinalu Evropskog prvenstva: Ništa od zlata, boriće se za bronzu

Srbija je izgubila od Holandije u polufinalu Evropskog prvenstva u Belgiji i igraće za bronzanu medalju.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Srbija je ostala bez finala Evropskog prvenstva, pošto je izgubila od Holandije u basketu 3x3 - 20:14. Upisala je srpska ekipa tri pobjede u Belgiji, ali ne i četvrtu. Umjesto borbe za zlato, igraće za bronzu. Čeka poraženog iz meča Francuske i Letonije.

Holandija je bila bolja od samog početka, a srpski tim nije pogodio nijedan šut za dva poena. Teško da može da se dobije polufinale velikog takmičenja bez ijedne "dvojke". Moraće "orlovi" da se oporave od ovog udarca i da nađu snagu za naredni meč koji se igra za nešto više od sat vremena.

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