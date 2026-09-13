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Srbija ostala bez medalje na Evropskom prvenstvu: Previše grešaka i soliranja protiv oslabljene Francuske

Srbija ostala bez medalje na Evropskom prvenstvu: Previše grešaka i soliranja protiv oslabljene Francuske

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srbija je izgubila od Francuske na Evropskom prvenstvu u meču za treće mjesto.

Basketaši Srbije bez medalje na Evropskom prvenstvu Izvor: Roman Koziel / Zuma Press / Profimedia

Srbija je ostala bez medalje na Evropskom prvenstvu u basketu 3x3. U borbi za bronzu je izgubila od Francuske - 21:14. Još jedna slaba partija srpskih igrača, posebno u defanzivi. Nerešiva enigma za "orlove" bio je Lorenco Tiro-Samson koji je dao čak 17 poena. Dakle, samo on je dao više od cijelog srpskog tima.

Strahinja Stojačić, najbolji srpski basketaš, previše je solirao i griješio. A, da stvar bude gora, Francuzi su u ovom meču bili oslabljeni. Igrali su samo sa trojicom igrača pošto se Ugo Suhar povrijedio u polufinalu. Uprkos većoj potrošnji, umoru i svemu tome su pokazali više energije i želje u meču za treće mjesto.

Na kraju, Srbija je četvrta na Evropskom prvenstvu, Francuska treća, dok će za zlato da se bore Holandija i Letonija.

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Tagovi

basket Srbija košarka Francuska

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