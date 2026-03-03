logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić odbranom donio pobjedu Denveru!

Jokić odbranom donio pobjedu Denveru!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Nikola Jokić uspio da blokadom donese pobjedu Denveru.

Nikola Jokić odbranom donio pobjedu Denveru Izvor: AP Photo/Tyler Tate

Nikola Jokić bio je izuzetno riješen da povede Denver ka pobjedi nakon razočaravajuće partije i poraza od Minesote i na kraju je u tome uspio. Denver je slavio na gostovanju Juti 128:125, a upravo je Somborac napravio ključne poteze u pobjedi svog tima u uzbudljivoj završnici.

Prvo je na 16 sekundi do kraja blokirao pokušaj Kijontea Džordža, što je inače prvo dosuđeno kao faul, ali na Jokićevo insistiranje sudije su pregledale "čelendž" trenera Adelmana i sve je bilo čisto. Pogledajte taj detalj:


U narednom napadu, Jokić je fauliran i sa dva penala stavio je tačku na utakmicu, iako je Džordž probao da uzvrati trojkom za produžetak - i promašio je. Na kraju je srpski as meč završio sa 22 poena, 12 skokova i pet asistencije, uz dvije blokade - što će mu biti posebno drago jer nije naročito redovan u ovoj statističkoj kategoriji.

Nikola Jokić na Denver - Juta
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Najbolji igrač njegovog tima bio je (konačno) Džamal Marej sa 45 poena (dao je osam trojki). Iako je imao sedam izgubljenih lopti, vrijedi istaći da je Marej imao i osam skokova i dvije asistencije. Treći strelac tima bio je Džulijan Strouter sa 15 poena, a za njim slijedi Jonas Valančijunas sa 13 - koji je usljed brojnih povreda morao da igra startera kao "četvorka". Jedini dvocifreni bio je još Kristijan Braun koji se zaustavio na 11 poena.

Što se tiče Jute, predvodio ju je upravo pomenuti Kijonte Džordž sa 36 poena, a njegova ekipa je na današnjoj utakmici bila i bez Nurkića, Markanena, Džeksona, Keslera...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC