Jokić odbranom donio pobjedu Denveru!

Pogledajte kako je Nikola Jokić uspio da blokadom donese pobjedu Denveru.

Izvor: AP Photo/Tyler Tate

Nikola Jokić bio je izuzetno riješen da povede Denver ka pobjedi nakon razočaravajuće partije i poraza od Minesote i na kraju je u tome uspio. Denver je slavio na gostovanju Juti 128:125, a upravo je Somborac napravio ključne poteze u pobjedi svog tima u uzbudljivoj završnici.

Prvo je na 16 sekundi do kraja blokirao pokušaj Kijontea Džordža, što je inače prvo dosuđeno kao faul, ali na Jokićevo insistiranje sudije su pregledale "čelendž" trenera Adelmana i sve je bilo čisto. Pogledajte taj detalj:

Niko qui échappe à sa sixième faute et qui reste sur le parquet !



Block comptabilisé, balle Denver !pic.twitter.com/x3PojcfSpp — 50 Nuances (@50NuancesDeNBA)March 3, 2026



U narednom napadu, Jokić je fauliran i sa dva penala stavio je tačku na utakmicu, iako je Džordž probao da uzvrati trojkom za produžetak - i promašio je. Na kraju je srpski as meč završio sa 22 poena, 12 skokova i pet asistencije, uz dvije blokade - što će mu biti posebno drago jer nije naročito redovan u ovoj statističkoj kategoriji.

Nikola Jokić na Denver - Juta Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Najbolji igrač njegovog tima bio je (konačno) Džamal Marej sa 45 poena (dao je osam trojki). Iako je imao sedam izgubljenih lopti, vrijedi istaći da je Marej imao i osam skokova i dvije asistencije. Treći strelac tima bio je Džulijan Strouter sa 15 poena, a za njim slijedi Jonas Valančijunas sa 13 - koji je usljed brojnih povreda morao da igra startera kao "četvorka". Jedini dvocifreni bio je još Kristijan Braun koji se zaustavio na 11 poena.

Što se tiče Jute, predvodio ju je upravo pomenuti Kijonte Džordž sa 36 poena, a njegova ekipa je na današnjoj utakmici bila i bez Nurkića, Markanena, Džeksona, Keslera...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!