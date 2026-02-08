Preminuo vlasnik Makabija

Izraelski tim tuguje zbog smrti vlasnika kluba koji je cijeli život posvetio košarci.

Košarkaški klub Makabi objavio je tužne vijesti. Jedan od vlasnika izraelskog kluba David Federman preminuo je u 81. godini. "Ponos Izraela" se od njega oprostio potrenim saopštenjem.

"Košarkaški klub Makabi Tel Aviv sa dubokom tugom i bolom objavljuje smrt Davida Federmana, jednog od vlasnika kluba, koji je preminuo rano jutros u svom domu, okružen suprugom i djecom, u 81. godini života. Federman je bio pravi makabista i čovjek Makabija iz Tel Aviva tokom cijelog svog života, centralna i značajna figura u porodici kluba decenijama", navodi se u potresnoj objavi i dodaje:

"Pratio je Makabi s ljubavlju i dubokom posvećenošću, bio je odan. Čovjek od vrijednosti, izraelski patriota, koji je volio ljude. Njegovo ogromno vođstvo i doprinos našem klubu i izraelskoj sportskoj zajednici pamtiće se zauvijek. Košarkaški klub Makabi Tel Aviv dijeli tešku tugu porodice Federman i izražava najiskrenije saučešće", stoji u saopštenju.

