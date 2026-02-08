logo
Preminuo vlasnik Makabija

Preminuo vlasnik Makabija

Izraelski tim tuguje zbog smrti vlasnika kluba koji je cijeli život posvetio košarci.

Preminuo david federman vlasnik makabija Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaški klub Makabi objavio je tužne vijesti. Jedan od vlasnika izraelskog kluba David Federman preminuo je u 81. godini. "Ponos Izraela" se od njega oprostio potrenim saopštenjem.

"Košarkaški klub Makabi Tel Aviv sa dubokom tugom i bolom objavljuje smrt Davida Federmana, jednog od vlasnika kluba, koji je preminuo rano jutros u svom domu, okružen suprugom i djecom, u 81. godini života. Federman je bio pravi makabista i čovjek Makabija iz Tel Aviva tokom cijelog svog života, centralna i značajna figura u porodici kluba decenijama", navodi se u potresnoj objavi i dodaje:

"Pratio je Makabi s ljubavlju i dubokom posvećenošću, bio je odan. Čovjek od vrijednosti, izraelski patriota, koji je volio ljude. Njegovo ogromno vođstvo i doprinos našem klubu i izraelskoj sportskoj zajednici pamtiće se zauvijek. Košarkaški klub Makabi Tel Aviv dijeli tešku tugu porodice Federman i izražava najiskrenije saučešće", stoji u saopštenju.

(MONDO)

RK BORAC