Bivši muž Dženifer Aniston očekuje prvo dijete: "Ljepše je biti u vezi koja nije javna"

Bivši muž Dženifer Aniston, Džastin Teru, očekuje bebu sa svojom suprugom.

Izvor: Shutterstock/Featureflash Photo Agency

Američki glumac i scenarista, Džastin Terou (54) i njegova supruga, glumica Nikol Brajdon Blum (31) očekuju svoje prvo dijete zajedno, potvrdio je danas People.

Par, koji će uskoro postati roditelji, pojavio se na crvenom tepihu prošle večeri. Samo prethodne noći, nekoliko sati prije nego što su potvrdili da očekuju bebu, viđeni su na premijeri druge sezone serije "Fallout".

Budući roditelji vjenčali su se na proljeće, ali su pokrenuli glasine o romansi dvije godine ranije. Džastin i Nikol podstakli su nagađanja o vezi u februaru 2023. godine kada su zajedno viđeni na jednom Netfliksovom događaju. Par je zatim uslikan kako razmjenjuje poljubac tog avgusta dok su bili na romantičnom sastanku.

Debitovali su na crvenom tepihu 2024. godine, kada su svoju vezu zvanično predstavili na Vanity Fair Oskar zabavi. Njihova vjeridba otkrivena je tokom leta 2024, kada je Džastin zaprosio dijamantom od 4 karata, sječenim u obliku smaragda, uz prsten u koji su bili uklopljeni njegovi i njeni dragi kamenčići rođenja. Veza para uglavnom je bila skromna i van očiju javnosti, a Džastin rijetko javno govori o Nikol.

Međutim, u intervjuu za Esquire iz maja 2023, Džastin se osvrnuo na Nikol i njihovu romansu.

"Želim da svi moji odnosi postoje unutar četiri zida prostorije u kojoj se nalazimo", rekao je prenosi The Sun.

Prisetimo se ljubavi sa Dženifer:

Brak sa Dženifer Aniston

Zatim se osvrnuo na svoju vezu sa Dženifer Aniston, rekavši: "Pošto sam bio u javnoj vezi, mnogo je zabavnije ne biti u javnoj vezi".

Dženifer Aniston i Džastin Teru upoznali su se 2007. godine na snimanju filma "Tropic Thunder". Počeli su da se zabavljaju 2011. na snimanju filma "Wanderlust". Potom su, 5. avgusta 2015, izgovorili "da" na ceremoniji u dvorištu. Ali njihova romansa nije potrajala - raskid je objavljen u februaru 2018.

Nakon što su počele da kruže glasine o mogućem razlazu, par je izdao saopštenje kojim potvrđuju da se rastaju.

"Kako bismo smanjili dalje spekulacije, odlučili smo da objavimo naš razlaz", naveli su u saopštenju.

I Anistonova je nastavila dalje, pa je sreću u ljubavi pronašla pored Džima Kertisa, hipnoterapeuta i duhovnog iscjelitelja.

Evo kako on izgleda: