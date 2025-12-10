Otac Ejmi Vajnhaus tuži njene dvije prijateljice: Tvrdi da mu duguju 835.000 evra

Mič Vajnhaus tuži bivše stilistkinje njegove kćerke Ejmi.

Na Visokom sudu u Londonu ove nedjelje započelo je suđenje u slučaju koji je pokrenuo Mič Vajnhaus, otac pokojne pjevačice Ejmi Vajnhaus, protiv bivše stilistkinje njegove kćerke Naomi Pari i njene prijateljice Katrione Gorlaj.

On tvrdi da dvije žene nisu imale pravo da prodaju više od stotinu predmeta koji su pripadali slavnoj umjetnici.

Prema navodima advokata Henrija Lega, koji zastupa Vajnhausa, Naomi Pari i Katriona Gorlaj su između 2021. i 2023. godine stavile na aukcije ukupno 150 stvari, među kojima su bile i haljine koje je Ejmi nosila tokom posljednje turneje u junu 2011, piše The Independent. Pjevačica je samo mjesec dana kasnije preminula od trovanja alkoholom, a njen otac sada traži odštetu od 730.000 funti, odnosno 835.000 evra.

Ejmi Vajnhaus, poznata po jedinstvenoj frizuri, upečatljivoj šminki i snažnom glasu, stekla je globalnu slavu zahvaljujući albumu "Back to Black", koji je 2006. godine osvojio nagradu Gremi i donio hit pjesmu "Rehab".

U sudskim spisima navedeno je da je Mič Vajnhaus vjerovao da bi trebalo da prihod od aukcija u organizaciji kuće Julien’s Auctions bude uplaćen njemu, kao i da je trebalo da trećina zarađenog novca ide Fondaciji Ejsmi Vajnhaus, organizaciji osnovanoj radi podrške mladima. Tim Vajnhausa tvrdi da taj dio nikada nije uplaćen.

Sa druge strane, pravni zastupnici žena ističu da su predmeti bili pokloni ili pozajmice koje im je umjetnica lično dala i da nije bilo formalnih dokaza koji bi to osporili. Advokat Katrione Gorlaj, Ted Lovedej, naglasio je da se pjevačica često ponašala velikodušno, bez potpisivanja bilo kakvih ugovora. Odbrana tvrdi da su optužbe Miča Vajnhausa motivisane ličnim razlozima, što on kategorički negira.

Advokatica Naomi Pari, Bet Grosman, istakla je i finansijsku razliku između Vajnhausa i dvije žene koje, kako navodi, žive skromno, dodajući da one nisu lopovi, niti nepoštene.

Suđenje će trajati do kraja nedjelje, dok se odluka suda očekuje naknadno.

