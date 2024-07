JEZIVO JE SKONČALA 2 MJESECA NAKON NASTUPA U BEOGRADU: Na današnji dan umrla Ejmi Vajnhaus

Da je živa, legendarna džez pevačica Ejmi Vajnhaus danas bi napunila 41. godinu. Nažalost, sudbina je imala druge planove.

I pored autodestrukcije, problema sa nedozvoljenim supstancama, javnih skandala, Ejmi Vajnhaus definitivno je bila i ostala jedna od onih slavnih čiji sjaj ni smrt nije mogla da umanji.

Da je živa, danas bi imala 41 godinu, no nažalost, tragični kraj 23. jula 2011. godine stavio je tačku na njenu blistavu karijeru koja je tek bila u zamahu.

Pjevačica je imala samo 27 godina kada je preminula, a za njenu smrt i dan-danas mnogi krive bivšeg supruga Blejka Fildera-Sivila koji ju je i navukao na narkotike. Premda je bio inspiracija za neke od njenih najvećih hitova, u isti mah ju je gurnuo u ponor iz kog nije umjela ili jednostavno nije mogla da izađe.

U braku su bili od 2007. do 2009. godine, a jednom prilikom je priznao da je upravo on u život pjevačice donio heroin. On joj je bio inspiracija za hit "Back To Black" i istoimeni album. Završio je u zatvoru 2008. godine nakon što je na sudu priznao da je narušavao javni red i mir i nanio teške tjelesne povrede vlasniku jednog paba.

"Grozan je osjećaj što ona nije ovdje. Neprekidno mislim na nju. Ona je bila moja najbolja prijateljica. Da nije bilo nekih stvari, mislim da bi ishod bio drugačiji. Sve se prebrzo dogodilo. Bili smo mladi", ispričao je Blejk svojevremeno, koji je u maju 2011. godine, dva mjeseca prije Ejmine smrti, dobio sina sa tadašnjom djevojkom, a što je pjevačicu posebno pogodilo.

Podsjetimo, posljednji put kada su obožavatelji mogli da je slušaju bilo je to na koncertu u Beogradu, kada je bilo vidljivo da je slavna pjevačica u više nego lošem stanju. Mnogi su i mišljenja da je upravo loš nastup bio "cherry on the top", odnosno kap koja je prelila čašu i odvela je u pretjeranu konzumaciju alhohola koje njeno, već tada preslabo tijelo, nije više moglo da izdrži, te je pronađena mrtva manje od dva mjeseca nakon nastupa u Beogradu.

Doktorka Kristina Romet s pjevačicom je razgovarala veče prije nego što je umrla i otkrila je kako joj je Ejmi priznala da je ponovo počela da pije nakon dužeg vremena. Odbijala je bilo kakvu psihološku pomoć jer se, kako je tvrdila doktorka na sudu, bojala da će to loše uticati na njenu kreativnost. Prijatelji, ali i Katriona Gourlej, ljubavnica pokojne pjevačice izjavili su nakon njene smrti da je Ejmi imala problema sa alkoholom, ali da joj nikako nisu mogli pomoći. Kako su rekli, pjevačica je u drogi i alkoholu vidjela spas.

"Šta me zasmijava? Ništa. Kada sam pijana, sve mi je smiješno. Kada sam trijezna, jednostavno kažem, odj***! Ostavite me na miru!", rekla je Ejmi jednom prilikom. 2005. godine, Ejmi je stigla do odvikavanja od droge.

"Mislili smo da je najgore iza nas, ali bilo je tu nešto na šta nismo obratili pažnju," ispričala je njena mama Dženis. Prijatelji kažu da se Ejmi sa droge "prebacila" na alkohol jer nije mogla da se nosi sa svojim demonima. "Bila je sklona zavisnosti. Nije mogla da se zaustavi. Bila je to veoma surova zvijer koja ju je držala," otkrila je nedavno mama.

Imala mentalne probleme

Ejmin otac priznaje da se njegova kćerka borila sa mentalnim problemima, te da je cijela porodica pokušavala da otrgne Ejmi od alkohola i droge, ali da im nikako nije polazilo za rukom.

"Bilo je užasno gledati kako vaše dokete pred vašim očima umire i nestaje. Mogla sam samo da gledam i čekam," kroz suze je ispričala Dženis, Ejmina majka.

Problemi od dketinjstva

Nažalosti, Ejmin je krenula stazom bez povratka još u ranom dketinjstvu. Ejmi Džejd Vajnhaus rođena je 14. septembra 1983. u Londonu, od oca Miča, taksiste i majke Dženis, apotekarke, koji su je "zarazili" džezom.

Prvu gitaru dobila je sa 13 godina, a iduće godine napisala je i prvu kompoziciju. Mlada jevrejska buntovnica je sa 14 godina izbačena iz pozorišne škole Silvije Jang u Londonu, kao neprilagođena, jer je probušila nos i tetovirala se.

To je nije mnogo potreslo, a edukaciju je nastavila 1997. godine u školi za mlade talente kada je dobila i prvu ulogu u seriji The Fast Show.

Bez obzira na sve pozitivne kritike i pohvale, Ejmi nije mogla da se izbori sa svojim kompleksima. Profesionalnu karijeru počela je sa 16 godina, nastupima u klubovima.

Njen debitantski album objavljen je 20. oktobra 2003. godine, gdke je prisutan veliki uticaj džeza, a na većini numera potpisana je kao koautor. Album je dobio pozitivne kritike, a njen glas poredili su sa legendarnom Sarom Von i Mejsi Grej. Dospoo je na vrh britanskih top-lista 2004. godine, a nominovan je za Brit nagrade u kategorijama Najbolji ženski soul izvođač i Najbolji urbani nastup.

Upoznaje Blejka

Sa 17 godina upoznala je muzičara Blejka Fildera Sivila i mnogi smatraju da je to bio početak njenog kraja. U početku se nisu slagali, međutim kasnije su započeli romansu. Pjevačicina porodica nije podržava njenu vezu, a Ejmi se 18. maja 2007. godine udala za Blejka u Majamiju.

Vijesti o njihovom odnosu često su bile uznemirujuće. Blejk je Ejmi, koja je ranije konzumirala samo travu, upoznao s teškim drogama, što je jednom prilikom i sam javno priznao.

"Napravio sam najveću grešku u životu što sam uzimao heroin pred njom. Upoznao sam ju s heroinom, krekom i samopovređivanjem. Osjećam se i više nego kriv", rekao je Blejk 2008.

Par je postao poznat po javnim svađama i fizičkim obračunima, ali i po groznom ponašanju. Tokom jednog žestokog sukoba Ejmi su fotografisali prekrivenu ogrebotinama i modricama,a imala je i krv na cipelama.

U junu 2007. pjevačica je šokirala tokom intervjua kada je pokazala riječi "Volim Blejka" ("I love Blakea") na stomaku koje je urezala oštrim dijelom ogledala. Dva mjeseca kasnije Ejmi je završila na ispumpavanju želuca nakon što je pretjerala s koktelom droga sastavljenim od heroina, ketamina, kokaina i ekstazija, a ubrzo se i razvela. Ipak, činjenica je da Blejka nikada nije prestala da voli, a tugu je nalazila na dnu flaše, sve dok nije uslijedio kraj.

Blejk pokazao pravo lice nakon njene smrti

Blejk je tada govorio da će je uvijek voljeti, pravo lice pokazao je malo nakon kada je ne samo vjerio novu djevojku na godišnjicu njene smrti, već i kada je 8 godina nakon podigao tužbu tražeći "svoj novac".

Naime, Ejmina majka i njen bivši muž, Ejmin otac Mič, nakon smrti svoje kćerke osnovali su fondaciju. Inače, pjevačica nije ostavila testament, pa su njeno bogatstvo od 5,3 miliona dolara naslijedili njeni roditelji. Blejk Filder-Sivil, od kog se razvela 2009. nije dobio ništa.

Međutim, on je odlučio da traži svoj dio od 1,8 miliona dolara smatrajući da ima puno pravo na to. Istakao je da ima pravo na mjesečni džeparac jer je Ejmi napisala neke od najvećih hitova dok su bili šest godina zajedno.

Ironija je što je prema pisanju stranih medija, pjevačica dala Sivilu 450.000 dolara u trenutku kada su se razveli, a kako su oboje s tim bili zadovoljni i to je bio dogovor, on nakon svega nije imao pravo da traži nikakve dodatne novčane iznose. Bezosjećajni zahtjev, kako ga je nazvala javnost, šokirao je Ejminu porodicu.

"Sramotan bivši muž Ejmi Vajnhaus, narkoman, hoće da zaradi milion funti od njenog imovinskog prava, 8 godina nakon njene smrti", navodi britanski The Sun u prvoj rečenici teksta i vijesti koja je izazvala gnjev Ejminih fanova širom svijeta.

Izvor blizak porodici ističe da se Bejk ni dan-danas ne smiruje, iako ima novu porodicu, te da i dalje insistira na zahtjevu za isplatu paušalnog iznosa, plus mjesečnu naknadu.

"Ovo je neko ko je potrošio mnogo Ejminog novca tokom vremena koje su proveli zajedno. Takođe je poveo mnogo vremena u zatvoru, donoseći svima ništa osim boli. Dati njemu još jedan novčić bilo bi previše. Reći da bi bilo neprikladno za njega da ima dobit od Ejminog bogatstva bilo bi potcjenjivanje", kaže izvor. Razlog je što vrijednost Ejminog bogatstva ne prestaje da raste nakon njene smrti.

