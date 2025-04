Jagodina bogatija za bebu bengalskog tigra: Najslađegi stanovnik zoo-vrta obožava da se mazi (Video)

Zoo-vrt u Jagodini dobio bebu bengalskog tigra.

Izvor: Instagram/zoovrt_jagodina

Zoo-vrt u Jagodini postao je bogatiji za bebu bengalskog tigra. Domaćini Zoo-vrta Jagodina predstavili su najmlađeg, a ujedno i najslađeg stanovnika - mladunče bengalskog tigra. Na video-snimku koji su objavili na svom Instagram profili presladak tigrić uživa u pažnji svojih domaćina.

Beba tigrić može se videti svakog dana od devet do 19 časova u Zoo-vrtu u Jagodini, a do nedjelje 20. aprila od 12.30 do 13.30 može da se napravi fotografija s tigrićem.

Iako zauzima površinu od samo dva i po hektara, vrt posjeduje veliku i kvalitetnu životinjsku zbirku, navodi se na sajtu Zoo-vrta Jagodina. Čini je više od 250 primjeraka, sa preko 50 životinjskih vrsta.