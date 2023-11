Prodale haljinu sa posljednjeg koncerta u Beogradu i zaradile bogatstvo: Otac Ejmi Vajnhaus TUŽI njene bliske drugarice

Mič Vajnhaus podnio je tužbu protiv stilistkinje i navodne ljubavnice svoje pokojne kćerke Ejmi.

Izvor: Profimedia

Mič Vajnhaus, bivši taksista i otac pokojne zvijezde Ejmi Vajnhaus tužio je njene dvije bliske prijateljice. On je na Visokom sudu tužio Ejminu navodnu ljubavnicu Katrionu Gourle i stilistkinju Naomi Pari, jer su navodno zadržale zaradu od prodaje njenih stvari na aukciji.

On ih optužuje da su zaradile preko tri miliona funti na aukciji održanoj 2021. godine na Beverli Hilsu, i novac nikada nisu vratile u fond koji je osnovan za očuvanje sjećanja na pjevačicu, prenosi Daily Mail. S obzirom na to da je jedna od njih Ejmina stilistkinja, ona je pjevačicinu haljinu sa posljednjeg nastupa u Beogradu navodno prodala za 200 hiljada funti.

"The Sun" je prenio, da su se među prodatim predmetima našle i bilješke pokojne pjevačice. "Dvije osobe prodale su niz predmeta na toj aukciji i zadržale prihod. Svi predmeti su bili vezani za Ejmi. Ove godine stavile su više predmeta vezanih za Ejmi na aukciju. Dvije aukcije su za svaku od njih donele šestocifreni iznos", stoji u njihovom saopštenju.

Postavlja se pitanje kako su njih dvije došle do Ejminih ličnih predmeta i to za sada to nije poznato, ali pokrenut je pravni postupak kako bi se razjasnila situacija. "Fondacija Ejmi Vajnhaus će imati korist ako se novac povrati od bilo koje od optuženih", navodi se. Katriona i Naomi nisu se oglasile ovim povodom.

Ejmi je umrla od trovanja alkoholom 2011. sa samo dvadeset sedam godina.

(MONDO)