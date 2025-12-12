Vesna Zmijanac hitno operisana: Ugrađena joj tri stenta

Prema nezvaničnim informacijama, operacija je uspješno završena, a pevačica će narednih dana biti pod stalnim nadzorom ljekara kako bi se oporavak pratio i sprečile eventualne komplikacije.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Muzička zvijezda Vesna Zmijanacprimljena je prije nekoliko dana u Urgentni centar, a danas je i operisana.

Nakon prve ljekarske pomoći bila je puštena kući, međutim, zbog ponovnog pogoršanja stanja ljekari su je vratili u bolnicu na dodatne preglede.

Pošto se zdravstvena situacija nije poboljšala, njen boravak u bolnici je produžen, a prema saznanjima domaćih medija, danas je podvrgnuta operativnom zahvatu.

Kako otkriva izvor, Vesni je urađena revaskularizacija jedne arterije, a intervencija je obavljena zbog hitnosti situacije.

– Ljekari su morali da reaguju i urade zahvat. Tom prilikom ugrađena su joj tri stenta koja otpuštaju lijek – rekao je izvor, prenose domaći mediji.

On objašnjava da je pjevačica imala ozbiljno suženje, odnosno zapušenje jednog od ključnih krvnih sudova srca, glavnog stabla lijeve koronarne arterije.

– Zahvatom je ponovo uspostavljen normalan protok krvi, čime se sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Ugradnja tri stenta ukazuje da je suženje bilo duže ili prisutno na više mjesta – dodaje izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, operacija je uspješno završena, a pjevačica će narednih dana biti pod stalnim nadzorom ljekara kako bi se oporavak pratio i spriječile eventualne komplikacije.

(Kurir, MONDO)