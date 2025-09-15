Mate Rimac objavio koliko troši njegov Bugati: Uz pun rezervoar prelazi veliku kilometražu

Bugati širon je prvi put predstavljen 2016. godine kao nasljednik legendarnog Vejrona.

Izvor: Youtube/Bugatti/RTS Oko - Zvanični kanal/Printscreen

Mate Rimac putovao je svom Bugati šironom do Minhena na sajam IAA, a na društvenim mrežama je objavio fotografiju na kojoj se vide podaci sa putnog računara.

Na fotografiji stoji da je potrošnja širona 16,3 litra na 100 kilometara, uz prosječnu brzinu od 103 km/h – što znači da, uz pun rezervoar, automobil može da pređe oko 500 kilometara.

U srcu Bugati širon modela nalazi se 8,0-litarski W16 motor sa četiri turbopunjača, a snaga mu iznosi impresivnih 1.500 KS. Automatizovani mjenjač prenosi ovaj ogroman potencijal na sva četiri točka.

Prema fabričkim podacima, Bugati širon u optimalnim uslovima može da dostigne 100 km/h za 2,3 sekunde, uz maksimalnu brzinu od 420 km/h, što ga svrstava u sam vrh hipersportskih automobila današnjice, uz tek nekoliko konkurenata sa konvencionalnim pogonom.

Bugati širon je prvi put predstavljen 2016. godine kao nasljednik legendarnog Vejrona, koji je već tada pomjerio granice automobilskog inženjeringa. Ime je dobio po monaškom vozaču Luju Šironu, jednom od najuspješnijih Bugatijevih vozača iz perioda između dva svjetska rata.

