Deset najprodavanijih automobila u Evropi! Folksvagen predvodi, na drugom mjestu kompanija koja posluje i u Srbiji

U prvoj polovini 2025. godine, automobilsku industriju u Evropi predvode najveći svjetski proizvođači automobila. Predstavljamo deset kompanija koje su zabeležile najveću prodaju u Evropi, na osnovu broja prodatih vozila.

Folksvagen je na prvom mjestu. Nemački proizvođač nastavlja da dominira tržištem u Evropi. Sa prodajom od 1.801.000 vozila, Folksvagen održava svoju poziciju lidera među proizvođačima. Slijedi ga Stelantis, koji nastavlja da značajno povećava svoje prisustvo. Ova grupa, koja obuhvata brendove kao što su Pežo, Fijat, Opel i Citroen, zabeležila je značajan porast prodaje, dostigavši 1.045.000 automobila.

Na trećem mjestu je Reno. Francuski proizvođač ostaje među vodećim brendovima u Evropi, sa prodajom od 704.000 vozila.

Hjundai-Kija bilježi prodaju od 541.000 automobila. Korejski proizvođači postepeno preuzimaju sve veći udio na evropskom tržištu. Prvih pet zaokružuje BMW. Brend poznat po svojim luksuznim vozilima nastavlja da dobro posluje u Evropi. Sa prodajom od 485.000 automobila, BMW održava visok udio na tržištu premium vozila.

Tojota je na šestom mjestu. Japanski gigant beleži prodaju od 479.000 vozila. Mercedes-Benc je prodao 355.000 automobila. Njemački proizvođač luksuznih vozila nastavlja da bilježi snažnu prodaju i jedan je od najpoznatijih brendova u premium segmentu. Na osmom mjestu je Ford. Američki proizvođač ima 257.000 prodatih automobila i održava stabilnu poziciju na evropskom tržištu.

Geely, kineski proizvođač koji postaje sve relevantniji na globalnoj automobilskoj sceni, prodaje 202.000 automobila u Evropi. Geely, koji je vlasnik brenda Volvo, beleži porast interesovanja za svoje automobile, posebno u segmentu električnih vozila. Na 10. mestu je Nisan. Iako je na samom.

