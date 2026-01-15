Mate Rimac nakon razvoda u novoj vezi: Težak je milijarde, a evo ko mu je nova djevojka

Mate Rimac pojavio se na jednom događaju sa svojom novom izabranicom

Barbara Kotarski (28) iz Samobora, čiji profil na društvenim mrežama prati više od 15.000 korisnika je nova izabranica Mare Rimca, po pisanju Večernjeg lista.

Na svom profilu naglašava humanitarni angažman i volontiranje, uključujući rad sa djecom u Tanzaniji u okviru volonterskih projekata. Atraktivna Barbara bavi se manekenstvom, a volontirala je i u Africi.

Mate Rimac (38), istaknuti preduzetnik i osnivač kompanije Rimac Automobili, viđen je u srijedu na koncertu "Glazbeni te zove" u zagrebačkom HNK, održanom povodom 200. godišnjice Hrvatskog muzičkog zavoda. Nije bio sam, koncert je pratio u društvu privlačne žene s kojom se držao za ruke, piše Večernji list.

Razvod nakon 3 godine braka

Podsjetimo, Mate Rimac, kog zovu hrvatskim Ilon Maskom i ekonomistkinja Katarina Lovrić, razveli su se 2024. godine nakon tri godine braka. Ova vijest je odjeknula u regionu, a svi se pitaju da li je par potpisao predbračni ugovor i kako će uslijediti raspodjela imovine. Takođe, pod znakom pitanja su i razlozi zašto je do kraha ljubavi došlo.

Ovih povodom oglasio se dobro upućeni izvor za hrvatske medije. "Između Katarine i Mate Rimca nije bilo svađi. Rastali su se u miru prije nekoliko meseci. Ona se iselila iz zajedničkog doma i kupila stan na Trešnjevci", rekao je izvor za Slobodnu Dalmaciju o razvodu preduzetnika i supruge s kojom je bio u braku tri godine.

Evo kako je izgledala njihova ljubav i vjenčanje:

"Razlog razvoda nije treća osoba. Jednostavno neslaganje karaktera i različiti pogledi na život. Katarina dolazi iz skromne radničkeporodice i nije navikla na Matin životni ritam, u kojem porodica odlučuje o svemu", rekao je izvor.

