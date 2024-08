Najbrži serijski auto na svijetu stiže sa Balkana: Ima 2.107 konja i juri 415 na sat

Hrvatski proizvođač Rimac Automobili planira da proizvede samo 40 primjeraka novog hiperautomobila Nevera R, koji će se prodavati po početnoj cijeni od 2,3 miliona evra

Novi električni hiperautomobil Rimac Nevera R drugi je supersportski četvorotočkaš i automobil uopšte, uz hibridni Koenigsegg Gemera, koji se "učlanio" u ekskluzivni "2.000 konja" klub.

Uprkos tome što ga, zahvaljujući brutalnoj snazi, Rimac Automobili reklamiraju kao hiperautomobil za trkačku stazu, Rimac Nevera R potpuno legalno može da se vozi i u redovnom saobraćaju.

A kako je "obična" Nevera nosilac više brzinskih svetskih rekorda, to je njena R verzija najbrži električni automobil na svijetu, ozbiljno poboljšan u odnosu na standardnu verziju sa motorima ukupne snage 1.888KS.

Nevera R, kao i standardna Nevera, od 0 do 100 kilometara na sat ubrzava za samo 1,81 sekundu. Međutim, njen brzinometar već poslije 8,66 sekundi pokazuje 300 na sat, što se kod starije verzije dešava "tek" poslje 9,22 sekunde.

Najveća brzina Nevere R je 350km/h, dok se do maksimalnih 412 na sat stiže samo uz nadzor proizvođača. Kada je o ostalim ubrzanjima riječ, ona izgledaju ovako: od 0 do 200 km/h – 4,38 sekundi, od 100 do 200 km/h – 2,46 sekundi, dok razdaljnu od 1⁄4 milje (402 metra) R prevaljuje za impresivnih 8,23 sekunde.

Druga razlika između dve verzije električnog hipersportiste je u tome R dolazi sa paketom baterija nove generacije kapaciteta 108 kWh, dok osnovnu napajaju baterije ukupne snage 120kWh.

Kako ističu iz kompanije Rimac Automobili, razvoj Nevere R prati filozofiju brenda koja se ogleda u tri slova "R": Radical (radikalan), Rebellious (buntovan), Relentless (neumoljiv). Hrvatski proizvođač planira da proizvede samo 40 primjeraka svog novog hiperautomobila, koji će se prodavati po početnoj cijeni od 2,3 miliona evra.

Ali Rimac se na tome ne zaustavlja! Kako je standardna Nevera već rekorder, a nova će tek da ih obara i postiže, hrvatska kompanija već sprema još moćniji trkački automobil.

"Radimo na novom automobil za trkačku stazu, jednosedu koji će biti brži od bilo kog trkačkog automobila na većini staza. Brži od Formule 1, brži od bolida Le Mana", najavljuje osnivač i izvršni direktor Rimac Automobila Mate Rimac.

Novi rasni sportista će biti konstruisan na platformi koja nema nikakve veze sa onom na kojoj su nastale Nevera i Nevera R i imaće zatvoren kokpit.