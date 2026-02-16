Sudski epilog nezapamćenog zločina u Zagrebu: Bivša političarka zbog ubistva majke upućena na psihijatrijsko liječenje

Bivša političarka osuđena je za ubistvo majke, ali neće ići u zatvor zbog neuračunljivosti.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Zbog ubistva svoje majke (84) koju je ugušila maramom 29. marta prošle godine, danas je osuđena 62-godišnja bivša profesorka. Veće Županijskog suda u Zagrebu proglasilo ju je krivom, ali pošto je utvrđeno da je u trenutku ubistva bila neuračunljiva, nije dobila zatvorsku kaznu. Presuda joj je izrečena prema Zakonu o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama i upućena je na psihijatrijsko lečenje.

Politički angažman optužene

Još na početku procesa otkriveno je da je 62-godišnjakinja bila zaposlena kao učiteljica u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu, ali i da je bila veoma politički aktivna. Bila je članica Radničke fronte i kao kandidatkinja te stranke učestvovala je na parlamentarnim izborima 2024. godine, kao šesta na listi u 1. izbornoj jedinici, ali nije ušla u Sabor.

Navodno je ranije bila dugogodišnja članica SDP-a i članica predsjedništva Mjesnog odbora na Črnomercu.

Zatvoreno suđenje radi zaštite porodice

Pošto je suđenje bilo zatvoreno za javnost, nisu poznati tačni razlozi zbog kojih je ubila 84-godišnju majku. Međutim, vještaci su utvrdili da je to učinila dok je bila psihički dekompenzovana, zbog čega ne može krivično odgovarati za svoje postupke.

U sudskom postupku utvrđeno je da je šalom ugušila majku, odnosno ubila blisku osobu, posebno ranjivu zbog njene starosti. Time je počinila teško ubistvo, za koje bi, da nije bila neuračunljiva, mogla biti osuđena i na 40 godina zatvora. Umjesto toga, upućena je na liječenje u psihijatrijskoj ustanovi.

Sudski postupak bio je zatvoren za javnost kako bi se zaštitila porodica optužene, koja je u svom kvartu bila veoma poznata jer je radila kao učiteljica. Sve što se dogodilo imalo je i teške posljedice po zdravlje njene kćerke, pa je sudsko veće usvojilo zahtjev odbrane za isključenje javnosti.

(Index/MONDO)