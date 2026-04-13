"To je ukleta kuća": Banjalučanin ubijen u Zagrebu? Maloljetnik uhapšen zbog likvidacije 22-godišnjaka

Maloljetna osoba uhapšena je u Zagrebu zbog sumnje da je počinila ubistvo državljanina BiH M.P. (22), koji je, prema nezvaničnim informacijama, porijeklom iz Banjaluke.

Slučaj ovog ubistva izazvao je pažnju javnosti, a istraga je još uvijek u toku.

Iz Policijske uprave Zagreb potvrđeno je da je pod njihovim nadzorom maloljetnik koji se dovodi u vezu s ovim slučajem, dok identitet žrtve i osumnjičenog nije zvanično saopšten.

"U nedjelju, 12. aprila oko 23 sata, u stanu na lokaciji Šestinski trg, pronađeno je tijelo muške osobe. Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti, maloljetnik koji se dovodi u svezu s navedenim pod nadzorom je policije. U toku je kriminalističko istraživanje. Vjerujemo da ćete razumjeti da u ovoj fazi istraživanja ne možemo u javnost iznositi više detalja primarno se vodeći činjenicom da nam je kriminalističko istraživanje u najdinamičnijoj fazi", odgovoreno je "Glasu Srpske" iz PU Zagreb.

Prema nezvaničnim informacijama hrvatskih medija, žrtva je ubijena sa dva hica iz pištolja u jednom poslovnom objektu. Kako navode, mladić je pogođen u glavu i grudi.

Hapšenje maloljetnika

Osumnjičeni za ovo krivično djelo uhapšen je u velikoj akciji zagrebačke policije. Kako navode mediji u Hrvatskoj, maloljetnika su uhapsili pripadnici interventne policije, te je, uz upotrebu lisica, priveden u neobilježeno policijsko vozilo.

"Bili smo u prolazu kad smo vidjeli da policija nekog hapsi. Mislili smo da je zbog droge ili nešto slično, no tek smo ujutro shvatili što je bilo kad su mediji objavili", rekao je jedan prolaznik i dodao kako su prije toga provalili u objekt.

Nezvanične informacije i mogući motiv

Okolnosti ovog krivičnog djela za sada nisu razjašnjene, a istraga je u punom jeku. Nezvanično se pominje da se događaj desio u prostoru opremljenom stolovima za kockanje, što otvara mogućnost da je riječ o obračunu povezanom s ilegalnim aktivnostima, ali policija to nije potvrdila.

Prema nepotvrđenim informacijama pojedinih medija, ubijeni je Milorad P., koji je navodno iz Banjaluke i bio je na privremenom radu u Hrvatskoj.

Stanovnici naselja u kojem se dogodio slučaj navode da ih prisustvo policije na toj adresi nije iznenadilo, tvrdeći da je riječ o objektu u kojem su se i ranije dešavali incidenti.

"To vam je ukleta kuća. Kad na tu adresu dođe policija, više nikog ne čudi. Samo se pitamo koja je vrsta kaznenog djela u igri i tko su sudionici. Bilo je tu svega, od obiteljskog nasilja pa nadalje", kaže za Jutarnji list jedan od stanovnika Šestina.

Drugi stanovnik navodi da je, vraćajući se kući s posla, čuo da je „neko nađen mrtav i da se dogodilo neko zlo“.

"To je relativno nova kuća, čuli smo da se nedavno prodala. To nisu 'domaći' u kvartu, ne znam ih baš. Ali znam da policija često dolazi, bile su neke priče da je tu neka banda, što li", ispričao je muškarac koji živi u blizini.