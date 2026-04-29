Hladan tuš za Arinu Sabalenku u Madridu

Nebojša Šatara
Bjeloruskinja Arina Sabalenka poražena je u četvrtfinalu Mastersa u Madridu.

arina sabalenka porazena na mastersu u madridu Izvor: Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka doživjela je iznenađujući poraz na Mastersu u Madridu, pošto je poražena on 30. igračice na WTA listi Amerikanke Hejli Baptist sa 2:6, 6:2, 7:6 (6). Do ovog meča Bjeloruskinja je imala skoro perfektan skor ove sezone 26/27, ali je došao kraj njenoj dominaciji.

Borba je trajala dva i po sata i Amerikanka je napravila jedno od većih iznenađenja u ovom dijelu sezone plasiravši se u polufinale. Činilo se da će ovo biti lak zalogaj za Arinu nakon što je dobila prvi set sa 6:2, ali Baptist je u nastavku zaigrala mnogo bolji tenis. Prvo joj je vratila istom mjerom u drugom setu, a onda i slavila poslije taj-brejka u trećem odlučujem setu. Baptist će u polufinalu igrati protiv Mire Andrejeve.

Šta je rekla Sabalenka?

 Nije Bjeloruskinji ostalo ništa drugo nego da čestita protivnici, a kako je rekla, nije imala dodatni pritisak zbog pobjedničkog niza ove sezone koji je trajao još od Australijan Opena.

"Bio je to težak meč. Ona je igrala veoma dobro, a i ja sam igrala dobro. Mislim da sam imala neke šanse u trećem setu. Osjećala sam se kao da sam možda malo žurila u nekim poenima. Ali dobro, ponekad morate da naučite na ovaj način, da prihvatite negativne strane ove nedjelje i da krenete dalje.“

Svjesna je da je propuštala prilike u ključnim trenucima. "Mislim da je odigrala nekoliko sjajnih poena. Imala sam nekoliko prilika i nisam ih iskoristila. Mislim da je igrala veoma hrabar tenis, pogotovo na meč lopte, i to je napravilo razliku".

Arina Sabalenka i Svitolina se ne rukuju
Izvor: Eurosport
Možda će vas zanimati

Tagovi

Arina Sabalenka Tenis

