"Piksi je svaki meč ginuo, zasluženo je Zvezdina zvezda": Cvetković se zbog poruke sjetio Stojkovića u Bariju!

Legendarni funkcioner crveno-bijelih i jedan od najboljih košarkaša u istoriji Zvezde prisjetio se koliko je Piksi bio značajan za klub.

Ni nekoliko dana nakon finala Kupa Srbije u kojem je Crvena zvezda savladala Partizan i stigla do druge duple krune u nizu ne stišava se bura oko transparenta koji se pojavio na sjevernoj tribini tokom poluvremena. Finale je gledao i selektor Dragan Stojković, peta Zvezdina zvezda, a navijači su iskoristili njegovu posjetu stadionu da mu pokažu kako nije poželjan tu!

Ovo je bio prvi Piksijev dolazak na stadion "Rajko Mitić" poslije čak deset godina, a najvatrenijim navijačima Zvezde nije se svidjelo što je došao na mjesto gdje je proveo mnogo godina i kao igrač i kao funkcioner. Zašto je to tako nije jasno Vladimiru Cvetkoviću, jednom od glavnih ljudi u najvećim Zvezdinim uspjesima, čovjeku koji je sprovodio u djelo petogodišnji plan do krova Evrope!

U razgovoru za Kurir, Cvetković je pričao o Piksijevoj veličini i kako mu nije jasno zašto u četvrtak dogodio ovaj incident.

"Nisam bio na stadionu četvrtak uveče. Nije mi jasan razlog. Piksi je veliko srpsko, svjetsko i Zvezdino ime, ne znam zašto je to tako. On je Zvezdina zvezda, zasluženo. Ne odlazim na stadion iz zdravstvenih razloga, ne mogu ništa konkretno da kažem, sem da mi je čudno", počeo je priču za Kurir legendarni košarkaš i funkcioner fudbalskog kluba.

Prisjetio se legendarni Cvele i utakmice u Bariju, kada je Piksi bio na drugoj strani terena. Za ekipu Olimpika iz Marseja nije želio da izvede kazneni udarac u penal seriji!

"Ja samo znam da je Piksi svaki meč u Zvezdi ginuo! Nije bitno da li smo igrali protiv nekog evropskog kluba, ili našeg niželigaža. Uvijek je ulagao sebe, s pravom je bio jedan od najboljih, uvijek. Bio je srčan igrač poznata je to stvar, to može da se proveri. Piksi finale u Bariju nije htio da igra. Znam to veoma dobro, sjećam se tih dana. Taj ciklus na putu ka evropskoj tituli bio sam uz ekipu, sjedio na klupi. Znam, da kad je Piksi ušao u igru u Bariju, naši su se igrači sledili. Odigrao je taj produžetak ležerno, a odbio je da puca penal. Protiv nas, protiv svoje Zvezde! To dosta govori o njegovom odnosu prema Crvenoj zvezdi", rekao je čovjek koji je bio jedan od najbitnijih za stvaranje generacije koja je u Bariju stigla do trofeja.

