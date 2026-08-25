Luka Dončić se nije odazvao pozivu reprezentacije Slovenije zbog obaveza sa Lejkersima, što je izazvalo brojne reakcije javnosti.

Izvor: Valentina Stefanelli / Zuma Press / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Slovenije bori se za plasman na Svjetskom prvenstvu 2027. godine i pred njom su vrlo izazovne utakmice u kvalifikacijama sa Francuskom i Mađarskom, međutim moraće bez svog najboljeg igrača Luke Dončića koji je - vjerovali ili ne - trenutno u Sloveniji.

Pa, zašto onda Luka Dončić ne igra za reprezentaciju? Ugostio je svoje LA Lejkerse koji borave trenutno u Ljubljani i u okolini, tako da nema vremena da igra za državni tim, a izgleda čak ni da se javi svojim saigračima.

Vidi opis "Dončić se nikome nije javio": Zašto je Luka okrenuo leđa Sloveniji? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Valentina Stefanelli / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stefanelli/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Nakon (ne)očekivanog poraza Slovenije u prijateljskom meču od Crne Gore (85:78) iskusni centar "zmajčeka" Alen Omić upitan je da li je bilo ikakvog kontakta Luke Dončića sa "starim saigračima", makar u vidu neke motivacije, potvrdio je da ih je najbolji igrač tima potpuno ignorisao.

"Ne, nije razgovarao s nama", rekao je Omić za "Ekipu" i pored svega pokazao razumijevanje za Luku: "On ima svoje obaveze. Mi ostavljamo njega na miru, on ostavlja nas. Neka sredi ono što treba da uradi. Nadam se da će se sve ovo završiti što prije, kako bi mogao da dođe i pomogne reprezentaciji. li svi su nam potrebni; ne radi se samo o njemu. Svaki igrač je dobrodošao. Ali istina je da ja, koji sam najstariji, očekujem još više od svih."

Zašto su Lejkersi bitniji od Slovenije?

Vidi opis "Dončić se nikome nije javio": Zašto je Luka okrenuo leđa Sloveniji? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nik Erik Neubauer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Nik Erik Neubauer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Nik Erik Neubauer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Luka Dončić je trenutno domaćin skoro cijelom sastavu Lejkersa na privatnom mini-kampu u Sloveniji, što je prvi put ikada da je američka ekipa u ovom dijelu Evrope. Okupljanje je osmišljeno da kombinuje košarkaški rad sa timskim zbližavanjem prije nego što ekipa iz Los Anđelesa zvanično započne pripreme za narednu sezonu.

Tako se kombinuje druženje sa treninzima u Stožicama, pod vođstvom pomoćnog trenera Lejkersa Grega Sent Džina, pa se zbog toga Luka Dončić prvi put nije odazvao pozivu reprezentacije.

Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Zbog toga je bilo kritika na njegov račun, ali ga je Ivo Daneu branio od javnosti u Sloveniji i poručio da na to ima pravo, posebno kad se uzme u obzir da se uvijek maksimalno davao državnom timu. Uz to, Luka Dončić ima i ozbiljnih privatnih problema pošto se već mjesecima bori za starateljstvo nad djecom.