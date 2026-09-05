Nemanji Gordiću nagrada za životno djelo u ABA ligi: "Isti osjećaj kao i 2005. godine - košarku volim isto kao i tada!"

Bivši plejmejker Budućnosti, Cedevite, Igokee m:tel, Partizana i Mornara dobio je najvažnije priznanje povodom 25 godina postojanja ABA lige.

Izvor: ABA liga

Četvrt vijeka postojanja ABA lige obilježeno je protekle večeri svečanom ceremonijom u ljubljanskoj dvorani Tivoli.

Tom prilikom, uručene su brojne nagrade onima koji su ispisivali najblistavije stranice istorije regionalnog takmičenja. Jedan od laureata je Nemanja Gordić, kojem je u glavnom gradu Slovenije uručena nagrada za životno djelo.

Na gala-večeri, prilikom obraćanja medijima, Gordić je, prije svega, upitan šta bi izdvojio iz prebogate igračke karijere – koja i dalje traje.

"Teško mi je sad zaista pošto postoji veliki broj posebnih trenutaka. Ako bih morao da izdvojim, svakako to su titule – sa Partizanom i Budućnosti. Ostaje žal i za tom sezonom sa Partizanom u kojoj se desila ta korona. Mislim da smo takođe bili na dobrom putu, ali šta je, tu je", počeo je Gordić razgovor sa sedmom silom.

U Sloveniji se okupio veliki broj istinskih asova.

"Jeste i velika većina je završila karijeru, što mi je malo čudno (smijeh) pošto i dalje igram, ali svakako da je jako lijep osjećaj da vidim sve te ljude i čast mi je i zadovoljstvo što sam ispred svih tih ljudi, protiv kojih sam dosta puta igrao i sa kojima sam dijelio i svlačionicu i teren, primio ovu nagradu."

Za tačno 20 dana Gordić će proslaviti 38. rođendan. Potpisao je nedavno ugovor sa Metalcem iz Valjeva, u sklopu saradnje ovog kluba sa Partizanom. Koliko je ostalo još "goriva"?

"Ulazim sad u 21. sezonu, ali nemam taj osjećaj da je prošlo toliko vremena, iako sad kad pogledam, daleko je 2005. godina (smijeh). Osjećam se dobro i hvala Košarkaškom klubu Partizan koji je prepoznao da i dalje poslije toliko vremena mogu da donesem nešto jednom tako ozbiljnom kolektivu. Ove sezone nešto drugačija uloga, igraću sa njihovim mladim igračima domaću ligu, ali iskreno osjećam se odlično, pa vidjećemo. Ne planiram mnogo unaprijed, trening po trening, pa dokle doguram."

Izvor: ABA liga

Nedavno je u dresu Partizana odigrao kontrolni meč protiv Zenita (83:71). Tako je Gordić poslije šest puta odigrao jedan meč za osmostrukog šampiona ABA lige.

"Lijep je ojsećaj kad uđem u malu Arenu ili Arenu generalno Proveo sam tu dosta dosta vremena, igrao sam sad utakmicu za Partizan poslije dužeg vremena i osjeti se koliko je Partizan veliki klub, ali i pritisak i tenzija čak i u prijateljskoj utakmici. Sa druge strane dobijete zauzvrat dosta toga."

Nekadašnji plejmejker Budućnosti, Partizana, Igokee m:tel, Cedevite i Mornara priznanje je dobio kao najbolji strijelac u istoriji ABA lige sa 3.404 postignuta poena. Ujedno je i najbolji asistent takmičenja svih vremena sa 1.224 asistencije, a drži i rekord po ukupnom indeksu korisnosti od 3.272 boda.

Najviše trofeja u karijeri, čak 14, Gordić je osvojio kao član Budućnosti. Četiri je podigrao u dresu Cedevite, tri kao član Partizana, a dva kao organizator igre rumunskog Kluža. Takođe, može da se pohvali i titulom u drugorazrednom ABA takmičenju sa ekipom Spartaka.

"Svjestan sam i drago mi je kakve su sve veličine bile tu večeras, kao i oni koji nisu bili u mogućnosti da dođu. Ja sam se iz mnogih razloga zadržao duže u ligi, odigrao veći broj utakmica i ostvario rekordan broj poena i asistencija. Ali, mislim da imam i rekordan broj izgubljenih lopti ili promašenih šuteva (smijeh). I na to sam ponosan."

Kada je iz Trebinja sad već davne 2005. godine stigao u Budućnost, nije mogao ni da zamisli da će karijera ići ovim tokom.

"Iskreno, nisam. Došao sam direktno iz Hercegovine, gdje sam odrastao na jednom malom košu u Gacku. Prva stanica mi je bila Trebinje, pa Podgorica. Dugujem veliku zahvalnost gospodinu Danilu Mitroviću koji mi je mnogo pomogao na početku karijere. Nisam mogao da zamislim da će to otići ovako daleko. Uvijek sam išao dan po dan, trening po trening. Isti mi je osjećaj sad kao i prije 20 godina – košarku volim isto kao i tada", zaključio je Nemanja Gordić.

(mondo.ba/G. Arbutina, D. Šutvić)

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