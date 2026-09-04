Nikola Jokić ikona ABA lige, Dejan Milojević "Gospodin MVP": Ovo su svi laureati povodom 25. godišnjice!

U ljubljanskoj dvorani Tivoli uručene su brojne nagrade.

Izvor: ABA liga

Na gala-večeri u ljubljanskoj dvorani Tivoli obilježeno je 25 godina postojanja ABA lige, a tim povodom uručena su priznanja najzaslužnijima, koji su od 2001. do danas pronosili slavu regionalnog takmičenja.

Ukupno 2.352 igrača takmičila su se u ABA ligi tokom proteklih 25 godina, ali jedan od njih, Nikola Jokić, dosegao je izvanredne visine i postao najbolji košarkaš svoje generacije. Nakon što je proveo dvije sezone u Megi i osvojio nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP) i najboljeg mladog igrača ABA lige, Jokić je 2015. godine otišao u NBA, gdje nastavlja da pomjera granice igre i iznova ispisuje rekorde. Za sve što je postigao, zasluženo mu je uručeno najprestižnije priznanje večeri – nagrada "Ikona ABA lige".

"Želio bih svima da zahvalim na ovom priznanju. Mnogo mi znači, s obzirom na to da sam odrastao uz ovu ligu, igrao u njoj i pratio je još kao dijete. Veliki broj kvalitetnih igrača igrao je u ABA ligi tokom godina, a neki od njih igraju i danas, tako da mi prihvatanje ovog priznanja zaista mnogo znači. Mislim da će ovakve nagrade imati još veći značaj kada završim karijeru i osvrnem se na sve što sam postigao, ali ovo je svakako velika čast. Hvala vam puno", poručio je Nikola Jokić u video-poruci.

Nagrade za životno djelo uručene su Nemanji Gordiću i Branku Laziću. Gordić je priznanje dobio kao najbolji strijelac u istoriji ABA lige sa 3.404 postignuta poena. Ujedno je i najbolji asistent takmičenja svih vremena sa 1.224 asistencije, a drži i rekord po ukupnom indeksu korisnosti od 3.272 boda. Sa druge strane, Lazić je nagrađen kao najtrofejniji igrač u istoriji ABA lige sa sedam titula šampiona, dok drži i rekord po broju odigranih utakmica sa 426 nastupa.

Nagrade za najtrofejnije trenere dodijeljene su Dejanu Radonjiću i, posthumno, Dušku Vujoševiću, u čije je ime nagradu preuzeo njegov sin Luka. Oba trenera su po pet puta osvajala šampionski trofej ABA lige.

Tokom istorije ABA lige, 10 različitih klubova uspjelo je da osvoji šampionski pehar, a Partizan se izdvojio kao najuspješniji klub takmičenja sa osam titula. Nagradu za najtrofejniji klub u prvih 25 godina takmičenja preuzeo je Mlađan Šilobad, koji je kao funkcioner tima bio dio svih osam Partizanovih šampionskih pohoda.

Jedini igrač koji je tri puta osvajao prestižnu nagradu za MVP-ja ABA lige jeste Dejan Milojević. Proglašavan je najkorisnijim igračem 2004, 2005. i 2006. godine, a ujedno drži i rekord po najvećem indeksu korisnosti na jednoj utakmici ABA lige, koji iznosi 59. U znak priznanja za njegova izvanredna dostignuća, Milojeviću je posthumno dodijeljena nagrada "Gospodin MVP", koju je preuzeo njegov sin Nikola.

Nagrada "Gospodin Tripl-dabl" zasluženo je pripala Luki Božiću, jedinom igraču u historiji ABA lige koji je upisao dva tripl-dabl učinka.

Takođe, Dušan Kecman dobio je nagradu za najnezaboravniji trenutak - za vjerovatno najspektakularniji koš u istoriji ABA lige. U finalnoj utakmici Fajnal-fora 2010. godine u Zagrebu između Cibone i Partizana, Kecman je priredio nezaboravan trenutak kada je, na svega 0,6 sekundi do kraja, pogodio nevjerovatan šut preko čitavog terena za titulu crno-bijelih.

(mondo.ba/ABA liga)

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