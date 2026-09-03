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Odgođena Skupština ABA lige: Oglasio se Ostoja Mijailović

Odgođena Skupština ABA lige: Oglasio se Ostoja Mijailović

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkašku javnost najviše zanima ko će na ključne pozicije u regionalnom takmičenju.

Odgođena Skupština ABA lige Izvor: MN PRESS

Predsjednik ABA lige Ostoja Mijailović potvrdio je da je Skupština koja je bila zakazana za petak 4. septembar, odgođena za dan kasnije. Na dnevnom redu biće izbor sportskog direktora regionalnog takmičenja, komesara za suđenje, predsjednika sudijske komisije i disciplinskog sudije.

Kao razlog navodi organizacione poteškoće i poklapanje sa obilježavanjem 25 godina od osnivanja takmičenja.

"Skupština ABA lige je, voljom većine članova Skupštine, pomjerena za jedan dan. Pojedini klubovi imaju logističke poteškoće da stignu u petak ujutru, a istovremeno je za petak već zakazan veliki broj aktivnosti povodom obilježavanja 25 godina ABA lige", rekao je Ostoja Mijailović za B92.sport.

"Želimo da Skupština ima dovoljno vremena za kvalitetan i konstruktivan rad, bez vremenskog pritiska. Pred nama je dosta važnih tema o kojima treba da razgovaramo i postignemo dogovor, a sve sa ciljem boljeg funkcionisanja i daljeg razvoja ABA lige. Zbog toga je procijenjeno da je pomjeranje Skupštine za jedan dan najbolje rješenje", dodao je Mijailović.

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Tagovi

ABA liga Ostoja Mijailović

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