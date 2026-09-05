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ABA liga objavila spisak najboljih 25 u istoriji: Pogledajte listu, ima iznenađenja

ABA liga objavila spisak najboljih 25 u istoriji: Pogledajte listu, ima iznenađenja

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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ABA liga je proslavila 25 godina postojanja i tim povodom objavila je listu imena koja su obilježila regionalno takmičenje.

ABA liga najboljih 25 igrača u istoriji Izvor: MN PRESS

ABA liga je obilježila 25 godina postojanja. Na samom kraju svečanosti u Ljubljani saopštena je i lista 25 najboljih igrača u istoriji regionalnog takmičenja. Glasali su treneri, igrači, novinari i navijači. Čak 70 odsto glasova pripalo je trenerima.

Ovako izgleda lista od 25 imena koja su obilježila istoriju ABA lige:

Ante Tomić, Bo Mekejleb, Bogdan Bogdanović, Bojan Bogdanović, Čarls Dženkins, Dario Šarić, Dejan Milojević, Dino Rađa, Dušan Kecman, Goran Dragić, Fakundo Kampaco, Igor Rakočević, Jaka Laković, Jan Veseli, Krunoslav Simon, Luka Božić, Marko Popović, Miloš Teodosić, Nikola Jokić, Nikola Kalinić, Nikola Peković, Nikola Vučević, Nemanja Bjelica, Nemanja Gordić, Vasilije Micić.

Kako se glasalo za 25 najboljih?

Glasanje za najboljih 25 trajalo je od 3. do 9. avgusta. Konačni rezultati izvedeni su na osnovu glasova:

  • Navijača - 5 odsto
  • Predstavnika medija - 5 odsto
  • Svih dobitnika nagrade za MVP ABA lige - 20 odsto
  • Svih dobitnika nagrade za trenera godine ABA lige - 70 odsto

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ABA liga košarka

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