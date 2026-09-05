Rade Zagorac potpisao u Hrvatskoj: Bivši kapiten Partizana se vraća u ABA ligu

Nekadašnji kapiten Partizana i dugogodišnji košarkaš Mege Rade Zagorac vraća se u ABA ligu. Naredne sezone igraće za Zadar.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji kapiten Partizana Rade Zagorac ide u Zadar! Nakon što je "Antena Zadar" prenijela da su pregovori iskusnog krila i hrvatskog kluba u toku, sada je "Meridian sport" istakao da je sve gotovo i da je ugovor potpisan.

Nekadašnji NBA košarkaš počeo je u Megi, a nakon kaljenja u timu Smedereva nekoliko sezona je igrao odlično u matičnom klubu. Nakon toga je izabran kao 35. pik NBA drafta i potpisao je ugovor sa Memfisom. Ipak već pred početak sezone je otpušten.

Igrao je godinu dana za Betis prije dolaska u Partizan u kome je proveo četiri godine i postao kapiten. Sa Megom je osvojio jedan, sa Partizanom dva Kupa Radivoja Koraća i jedan ABA superkup.

Nakon odlaska iz Partizana igrao je u Rusiji za Avtodor Saratov i Samaru, u Turskoj za Bujučemeče i na Tajvanu. Sada se vraća u ABA ligu sa 31 godinom.

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