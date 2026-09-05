Dejan Radonjić jedan od dva najtrofejnija ABA trenera: "Osjećam sreću, zadovoljstvo i ponos!"

Crnogorski trener je osvojio pet trofeja u ABA ligi, a nagrada mu je uručena na gala-večeri u Ljubljani, povodom 25 godina postojanja takmičenja.

Izvor: Aleš Fevžer/Aleš Fevžer

Dejan Radonjić jedan je od nagrađenih povodom 25 godina postojanja ABA lige.

Sada već proslavljeni crnogorski strateg dobio je priznanje zbog pet titula u regionalnom takmičenju, zbog čega nosi epitet najtrofejnijeg, zajedno sa Duškom Vujoševićem.

"U svakom slučaju dobar osjećaj — osjećaj sreće, zadovoljstva i ponosa, naravno. Lijepo jedno veče, 25 godina ABA lige. Ja sam imao priliku da igram tu prvu sezonu. Nije tako izgledalo baš da će sve biti nakon toga ovako kao što jeste. ABA liga je godinama mijenjala mnogo toga: i organizaciju, i sistem takmičenja, i druge stvari. Ali ono što je svih tih godina krasilo ABA ligu, i što je taj kontinuitet, jeste kvalitet takmičenja. Godinama je jedna od najboljih liga u Evropi i vjerujem da će to biti i u nastavku", kaže Radonjić, koji je svih pet titula u ABA ligi osvojio sa Crvenom zvezdom (2015, 2016, 2017, 2021. i 2022. godine), dodavši:

"Svi smo mi imali priliku da budemo učesnici u ovom takmičenju, u ligi koja je proizvela jako veliki broj igrača, trenera i drugih struktura, naravno. Svima nama zajedno je koristila da uradimo dobre stvari u svojim karijerama. Mislim da je to ipak sve bilo na obostrano zadovoljstvo."

Već nekoliko godina Radonjić nema dodira sa ABA ligom. Po odlasku iz Beograda 2022. godine preuzeo je Panatinaikos, potom je vodio Bahčešehir, dok je trenutno na klupi Zenita.

Novinare je zanimalo – da li je rekao svoju posljednju riječ u ovom takmičenju?

"Veoma je teško sad reći konkretno i dati odgovor na to pitanje, ali u svakom slučaju sve je moguće", navodi Radonjić, koji je osim Crvene zvezde i već pobrojanih klubova čak osam godina sjedio na klupi Budućnosti, a komandovao je i ekipom Bajerna.

(mondo.ba/G. Arbutina, D. Šutvić)

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