Igor Rakočević: "Nikola Topić je bio najbolji u Evropi, a u svom klubu nije dobio šansu"

Igor Rakočević je na svečanosti proslave 25 godina ABA lige pričao o svojim danima u regionalnom takmičenju, ali i o mladim igračima i tome zašto ih više nema.

Izvor: MN PRESS

Igor Rakočević izabran je za jednog od 25 igrača koji su obilježili istoriju ABA lige. U izboru koji je objavljen u Ljubljani na 25. rođendanu regionalnog takmičenja je pričao o svemu tome sa novinarima.

"Počastvovan sam što sam bio dio ove priredbe i što sam izabran za jednog od 25 najboljih. Priča ABA lige je veoma lijepa, učestvuju sve zemlje poslije svega što se izdešavalo. Kada je to krenulo bio sam presrećan što ću igrati u istim halama gdje su igrali Dražen Petrović, Dino Rađa, Toni Kukoč, Jure Zdovc, obožavao sam da igram ligu, ABA je pomogla mnogim igračima, iznjedrila je mnoge košarkaše. Dobro je što se širi i što imamo timove poput Dubaija i Beča koji imaju dosta igrača sa naših prostora. To je pravi put, a samo to što je Dubai zvao i htio da igra u ABA pokazuje tradiciju, renome i nadam se da će biti samo još bolja”, rekao je Rakočević.

Pogledajte 03:33 Igor Rakočević izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Upitan je i za neke od najljepših uspomena iz ABA lige dok je bio igrač: "Pa, igranje u tim legendarnim halama gdje su bili Dražen, Kukoč i ostali. Srećan sam bio da igram u tim hramovima košarke."

"Najbolji primjer je Nikola Topić"

Nije znao za podatak da je bio najbolji strijelac u jednoj od prvih sezona ABA lige.

"Iskreno, nisam ni znao da sam bio najbolji strijelac te sezone, čuo sam za to tek ovdje. Ne razmišljaš o tome kada igraš, fokusiran si na teren, ne brojiš poene. Mi smo te 2003/04 godine bili možda i najmlađa ekipa u ABA ligi, imali smo samo jednog stranca. I to na pola godine. Došli smo do fajnal-fora, neke nesrećne okolnosti, promašena bacanja, izgubili smo taj meč i nismo ušli u finale, a mogli smo i da osvojimo titulu. Sjećam se da sam bio najmlađi igrač ekipe sa 23-24 godine i stvarno imam najljepša sjećanja."

S obzirom da je sam spomenuo to koliko je bio tu i igrao, uslijedilo je pitanje kako popraviti i riješiti problem odlaska mladih igrača iz ABA lige.

"Klubovi moraju da nađu rješenje i da daju šansu mladim igračima. Ne znam koja je poenta imati mlade igrače i mlađe kategorije ako niko od njih ne dobije šansu. Najbolji primjer je Nikola Topić koji je bio najbolji mladi igrač Evrope u svom uzrastu, pa nije dobio šansu u svom klubu. Tako da treneri moraju da imaju više hrabrosti, da imaju dugoročni koncept i da više poštuju igrače sa ovih prostora. Ovdje su ponikli igrači poput Dražena, Divca i mnogih drugih velikana, nama je to u genima i tradiciji”, zaključio je Rakočević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!