"Pio sam sa Zlatanom do zore, u 8 ujutru me pitao samo jedno": Dotakao dno, Ibrahimović znao gdje taj put vodi

Bivši fudbaler Pari Sen Žermena neprestano je pio i izlazio i tokom karijere. Zlatan Ibrahimović ga je samo jednom "ispratio" i znao je kuda to vodi.

Izvor: AP Photo/Antonio Calanni/YouTube/OLGA

Bivši argentinski fudbaler Ezekjel Lavezi (41) ispričao je nezaboravnu anegdotu sa Zlatanom Ibrahimovićem iz njihovih zajedničkih dana u Pari Sen Žermenu. Četiri godine su bili saigrači (2012-2016) i Ibrahimović je u jednom trenutku shvatio da ne može da živi tempom kojim živi Argentinac.

"Sjećam se, bio je koncert na koji je otišla cijela ekipa. U povratku me zvao Ibra, pitao me šta radim i objasnio sam mu da se vraćam sa koncerta. Rekao mi je da dođem 'tu i tu', da se nađemo".

"Otišao sam kući, presvukao se i otišao sam sa njim, zaglavili smo u izlasku do četiri-pet ujutru. Trening je bio u osam ujutru. Došao sam i video sam Ibru obučenog, sa doktorima. Odradio sam trening, a on me je pitao 'Kako možeš uopšte da treniraš poslije ovoga?' i kako uopšte mogu bilo šta da radim poslije tog izlaska. Odgovorio sam mu 'Ja to radim svaki dan", rekao je Lavezi u podkastu "Olga".

I to je bio jedan od razloga zbog kojih je Laveci završio karijeru 2019. u Kini sa 34 godine, a zašto je Zlatan Ibrahimović trajao sve do 42. Primera radi, u Italiji je sa Milanom osvojio titulu 2022. i dao osam golova u šampionskoj sezoni koju je odigrao sa 40.

Zlatan pijan završio u kadi

Ibrahimović nije pio tokom karijere, a jedino pijanstvo imao je kada je 2005. godine osvojio titulu sa Juventusom, koja je kasnije bila poništena.

"Onesvijestio sam se u kadi poslije prve titule sa Juventusom. Kriv je bio David Tezege, naterao me je da pijem votku jednu za drugom, ta zmija me je natjerala da popijem otrov", napisao je Ibrahimović u svojoj knjizi o tom događaju.

Ipak, Zlatan nikad nije ni pomišljao alkohol poslije teškog iskustva stečenog uz oca Šefika, koji se propio tokom rata u Jugoslaviji.

"Moj otac je patio zbog rata u bivšoj Jugoslaviji, majka je radila teške poslove od jutra do uveče, nisam imao šta da jedem i uvijek sam na sebi imao istu trenerku, školu da ne spominjem. Fudbal je bio moja jedina sreća, jedini segment života u kojem sam se osjećao oslobođen od svojih problema", govorio je Ibrahimović.

"Doživio sam tamnu stranu, završio u bolnici"

Ezekjel Laveci je izuzetno talentovani koji je u Evropi eksplodirao u Napoliju od 2007. do 2012, pa prešao u PSŽ u transferu od 30 miliona evra. Sa reprezentacijom Argentine je 2014. godine postao vicešampion svijeta i u kasnoj fazi karijere otvoreno pričao o svojim problemima.

"Doživio sam i tamnu stranu. Povređivao sam sebe, dok su mi se smjenjivale depresija i napadi anksioznosti. Glava mi je bila puna negativnih misli. Svima koji prolaze kroz to savjetujem samo jedno - potražite pomoć", govorio je Laveci, koji se oporavljao i u bolnici zbog svojih teških stanja, u koje ga je doveo i alkoholizam.

Laveci se dva puta vjenčavao - sa prvom suprugom Deborom ima sina Tomasa (2006), a bio je i u braku sa Natalijom Borhes. Trenutno je u vezi sa Marijom Gvadalupe Tauro i imaju sina Vitorija (2024). Njegovo rođenje je pomoglo fudbaleru da sredi život na svaki način.

"Osjećao sam veliki nemir i doživeo tamu. Nanosio sam sebi bol, kao i svojim voljenima. Kada sam stigao do dna, više nisam mogao sebe da podnesem u takvom stanju. Zahvaljujući podršci moje supruge i porodice, stavio sam se u ruke psihologa i drugih specijalista na klinici. Moje izlječenje nije završeno i savjetujem svima da potraže pomoć ako se nađu u istom stanju", prenijela je "Marka" Lavecijeve riječi.

"Osjećam ponos zato što sam prihvatio svoj problem i što sam se suočio sa njim. Osjećam i zahvalnost, jer me je ta bolest promijenila kao osobu. Sada sam mnogo svjesniji i zreliji muškarac. Nekada ne možete prepoznati svjetlo dok ne vidite tamu"