Adem Ljajić ide na "hlađenje"

Ponajbolji fudbaler Sarajeva propustiće naredni meč 22. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Adem Ljajić neće biti u konkurenciji "bordo" tima za narednu utakmicu protiv Posušja na "Koševu".

Nekadašnji reprezentativac Srbije zaradio je žuti karton u 52. minutu nedjeljnog duela sa Slogom u Doboju (0:1), pa će zbog tri javne opomene propustiti meč narednog vikenda sa hercegovačkom ekipom.

Inače, Ljajić je bio asistent Anesu Krdžaliću u 89. minutu meča u Doboju, koji je osigurao tri boda izabranicima Marija Cvitanovića.

