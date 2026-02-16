Adem Ljajić ide na "hlađenje"

Ponajbolji fudbaler Sarajeva propustiće naredni meč 22. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Adem Ljajić neće biti u konkurenciji "bordo" tima za narednu utakmicu protiv Posušja na "Koševu".
Nekadašnji reprezentativac Srbije zaradio je žuti karton u 52. minutu nedjeljnog duela sa Slogom u Doboju (0:1), pa će zbog tri javne opomene propustiti meč narednog vikenda sa hercegovačkom ekipom.
Inače, Ljajić je bio asistent Anesu Krdžaliću u 89. minutu meča u Doboju, koji je osigurao tri boda izabranicima Marija Cvitanovića.
(MONDO)