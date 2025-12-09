Kakva provokacija u Sarajevu: Adem Ljajić završio na majici koja će dići buru među navijačima

Adem Ljajić je na kraju završio na majici.

Izvor: Instagram/fks_officialstore/Printscreen

Nakon jako lošeg početka sezone navijači Sarajeva mogli su da se poraduju pošto je njihov klub razbio Željezničar u sarajevskom derbiju. Bilo je 4:0, a posebno je odjeknuo gol Adema Ljajića.

Postigao je nekadašnji reprezentativac Srbije fantastičan pogodak iz slobodnog udarca, a onda je burno proslavio gol. Nakon što je ta proslava obišla region Sarajevo je odmah krenulo da prodaje majice sa tom scenom sa meča.

U prvom ovosezonskom derbiju Željezničar je dobio 2:0 i jedva su dočekali navijači ovu pobjedu. Sada se po cijeni od 20 konvertibilnih maraka u prodaji našla ova majica. Pogledajte je:

Iz Sarajeva su na društvenim mrežama ispod objave, pored cijene napisali i "Dobro se sjećam.... Adem se zvao", a radi se o citatu iz filma "Ovo malo duše".

Nije ovo ništa novo u Bosni i Hercegovini pošto je 2019. Željezničar savladao rivala sa 5:2 i tada je tim povodom u svoj šop izbacio majicu sa brojem pet na leđima, aludirajući na postignuti broj golova.

Ipak daleko je ovo od dobre sezone za Sarajevo. Sada su na 26 bodova, tri više od Željezničara, ali daleko od borbe za titulu. Na vrhu Borac ima 40, a Zrinjski 37 bodova.