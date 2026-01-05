Kako je Adem Ljajić naljutio Sinišu Mihajlovića: "Letjeli su stolovi, bio je pakao"

O karakteru proslavljenog fudbalera Siniše Mihajlovića često se govori, a priča iz trenerske karijere samo je još jednom potvrdila kako je izgledao rad sa Srbinom

Legendarni Siniša Mihajlović je, osim fudbalske karijere na terenu, ostavio zapažen trag i pored aut linije. Bio je trener Bolonje, Fiorentine, Torina, Milana... i još mnogih drugih klubova. Pobjede i porazi bili su sastavni dio njegove karijere i, mada je jasno da čovjek njegovih stavova nije volio da gubi, ipak je morao da se nosi sa tim bolnim trenucima. A, evo na koji način je to i radio.

Postoji poseban primjer kako je Mihajlović doživljavao poraze. Trenerski udžbenici svakako preporučuju da situacija "prenoći", jer je jutro pametnije od večeri. Tako je, poslije katastrofalnog izdanja svog Torina, riješio da na konferenciji za medije bude pribran, ali se igračima revanširao već dan kasnije. Njegova ekipa bila je poražena ozbiljnom razlikom - Torino je na domaćem terenu primio pet golova od Napolija, tog 14. maja 2017.

Kako je Mihajlović u medijima bio odmjeren i nije želio da iznosi prljav veš iz svlačionice, tako ovu priču saznajemo tek nekoliko godina nakon što se dogodila. Bivši fudbaler Torina Đuzeme Vives otkrio je priču u kojoj su u fokusu bili sadašnji igrač Sarajeva Adem Ljajić i proslavljeni trener, i sve to dan nakon pauze, a poslije bolnog poraza.

Šta se dogodilo u Torinu?

Vives je bio jedan od lidera Torina u periodu od 2012. do 2017, te se nije našao na pomenutom treningu, ali je o svemu do detalja bio obaviješten. Nakon poraza od Napolija, ekipa je imala dan poraza, a onda joj je odmor postao pakao. Iako je okupljanje izgledalo sasvim normalno, kako Vives kaže, "previše normalno", kraj dana bio je prava kazna za fudbalere.

Kad su igrači krenuli kućama, Mihajlović ih je zaustavio i zamolio da ne idu. Potom je stigla pica, pa su igrači pomislili da je u pitanju opuštena, vesela atmosfera poslije treninga, možda i ručak, ispričao je Vives za "Tribuna". Međutim, to nije bio ugođaj, pošto su igrači u mraku jeli picu i gledali utakmicu protiv Napolija, bez tona. I tu nije bio kraj.

Nakon gledanja snimka utakmice, Mihajlović je riješio da se obrati jednom igraču posebno. U pitanju je bio Adem Ljajić, kojeg je tom prilikom upitao: "Ademe, kakvu si utakmicu odigrao?" Na šta je uslijedio odgovor: "Gospodine, odigrao sam sjajnu utakmicu", objašnjava bivši fudbaler Torina.

E, tada je nastao pravi pakao. Prema riječima Vivesa, letjeli su stolovi, vrata su bila razbijena. Sala za sastanke bila je razbijena zbog bijesa Siniše Mihajlovića, koji je očekivao potpuno drugačiji odgovor. Međutim, ekipa se i poslije tog poraza nije podigla iz pepela, pošto je i naredni meč završila porazom od Đenove, a onda je protiv Sasuola na domaćem terenu ostvarila pobjedu 5:3.

U kakvom su odnosu bili Ljajić i Mihajlović?

I mada se mnogo govori o odnosu Siniše Mihajlovića i Adema Ljajića, nakon smrti proslavljenog fudbalera njegov učenik objavio je niz fotografija na društvenim mrežama. Uz seriju fotografija na kojima su Ljajić i Mihajlović prikazani zagrljeni i u razgovoru dok su radili zajedno u Italiji, bivši reprezentativac Srbije pratio je objavu emotikonima - slomljenog srca, molitvenim simbolom i suzom - jasno pokazujući koliko ga je pogodila smrt njegovog fudbalskog mentora i učitelja.

