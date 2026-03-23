Umro vlasnik OnlyFans-a: Milijarder se dugo borio sa opakom bolešću, preminuo u 43. godini

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Milijarder Leo Radvinski, poznat kao vlasnik OnlyFans-a, preminuo je u 43. godini.

Milijarder i vlasnik platforme za odrasle OnlyFans, Leo Radvinski, preminuo je u 43. godini od raka.

Portparol sajta izjavio je da je kompanija "duboko ožalošćena" što objavljuje njegovu smrt.

"Leo je preminuo mirno nakon duge borbe s rakom", rekao je portparol. "Njegova porodica je zamolila za privatnost u ovom teškom trenutku."

Ukrajinsko-američki biznismen imao je procenjeno bogatstvo od 7,8 milijardi dolara, uglavnom zahvaljujući većinskom vlasništvu njegove firme Feniks Internešnal Limited nad OnlyFansom.

Bio je direktor i većinski akcionar kompanije, a ujedno i poznati filantrop i investitor, piše Dejli Mejl.

Radvinski je preuzeo OnlyFans 2018. godine od porodice Stokli u Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon čega se platforma brzo proširila pod njegovim vođstvom.

