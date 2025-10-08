logo
Jedan od najkompleksnijih zahvata: Na UKC-u izveden transfer prsta stopala na šaku

Jedan od najkompleksnijih zahvata: Na UKC-u izveden transfer prsta stopala na šaku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske izvedena je transplantacija prsta stopala na šaku, što je jedan od najkompleksnijih mikrohirurških zahvata, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Na UKC-u izveden transfer prsta stopala na šaku Izvor: UKC RS za Mondo.ba

Operaciju je izvršio mikrohirurški tim Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju UKC-a Srpske, u saradnji sa Milanom Stajićem iz Instituta za ortopediju "Banjica".

Iz UKC-a navode da je riječ o pacijentu kojem je prilikom rada na cjepaču za drva odsječen palac i kažiprst desne šake.

"S obzirom na ključnu funkciju palca u pokretima hvata i motorici šake, odlučeno je da se izvrši kompleksna rekonstrukcija transplantacijom drugog prsta stopala", navode iz UKC-a Srpske.

Zahvat je trajao šest časova i obuhvatio je transplantaciju kompletnog prsta stopala, uključujući zglobne strukture, kosti, tetive, živce i krvne sudove na mjesto amputiranog palca šake.

Na taj način, kako su istakli, omogućeno je funkcionalno i estetsko nadoknađivanje izgubljenog prsta, čime se pacijentu pruža šansa za povratak gotovo punog obima pokreta i svakodnevnih aktivnosti.

Postoperativni tok je protekao bez komplikacija, a pacijent je trenutno u procesu fizikalne rehabilitacije s ciljem postizanja što boljeg funkcionalnog ishoda.

Operaciju je izveo mikrohirurški tim Klinike koji čine doktori Milan Stajić, Miljan Petković, Zlata Popović Čkonjović i Luka Rajkovača, anesteziološki tim u sastavu Dragan Sandić i Milica Vuletić, anestetičar Ivana Gvozdenović i instrumentarke Nikolina Panjak, Ivana Lujić i Danka Kljajić.

(Mondo)

