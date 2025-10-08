Jedan od najkompleksnijih zahvata: Na UKC-u izveden transfer prsta stopala na šaku

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske izvedena je transplantacija prsta stopala na šaku, što je jedan od najkompleksnijih mikrohirurških zahvata, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.
Operaciju je izvršio mikrohirurški tim Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju UKC-a Srpske, u saradnji sa Milanom Stajićem iz Instituta za ortopediju "Banjica".
Iz UKC-a navode da je riječ o pacijentu kojem je prilikom rada na cjepaču za drva odsječen palac i kažiprst desne šake.
"S obzirom na ključnu funkciju palca u pokretima hvata i motorici šake, odlučeno je da se izvrši kompleksna rekonstrukcija transplantacijom drugog prsta stopala", navode iz UKC-a Srpske.
Zahvat je trajao šest časova i obuhvatio je transplantaciju kompletnog prsta stopala, uključujući zglobne strukture, kosti, tetive, živce i krvne sudove na mjesto amputiranog palca šake.
Na taj način, kako su istakli, omogućeno je funkcionalno i estetsko nadoknađivanje izgubljenog prsta, čime se pacijentu pruža šansa za povratak gotovo punog obima pokreta i svakodnevnih aktivnosti.
Postoperativni tok je protekao bez komplikacija, a pacijent je trenutno u procesu fizikalne rehabilitacije s ciljem postizanja što boljeg funkcionalnog ishoda.
Operaciju je izveo mikrohirurški tim Klinike koji čine doktori Milan Stajić, Miljan Petković, Zlata Popović Čkonjović i Luka Rajkovača, anesteziološki tim u sastavu Dragan Sandić i Milica Vuletić, anestetičar Ivana Gvozdenović i instrumentarke Nikolina Panjak, Ivana Lujić i Danka Kljajić.
(Mondo)