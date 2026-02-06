Postupak kupovine hotela na Mrakovici zvanično obustavljen

Vlada Srpske preko Ugostiteljskog servisa namjeravala je da izdvoji 20 miliona maraka za hotel „Monument“ na Kozari.

Izvor: Turistička organizacija Republike Srpske za mondo.ba

Postupak javne nabavke objekta na Mrakovici kod Prijedora obustavljen je jer je nadležna komisija utvrdila da je pod hipotekom i da postoji zabilježba o neizmirenim poreskim obavezama, izjavio je direktor Ugostiteljakog servisa Republike Srpske Zoran Čavić.

"Komisija je smatrala da postoji rizik za dalje postupanje i predložila da se od nabavke odustane i Vlada upozna o tome", rekao je Čavić novinarima u Banjaluci.

Kupovina objekta na Mrakovici bila je planirana za potrebe obavljanja redovne djelatnosti Ugostiteljskog servisa Vlade Republike Srpske.

Podsjećamo, premijer Srpske Savo Minić krajem 2025. godine otkrio je da Vlada Republike Srpske neće kupiti ovaj hotel.

Vlada Srpske preko Ugostiteljskog servisa namjeravala je da izdvoji 20 miliona maraka za hotel „Monument“ na Kozari koji je firma „C&M Trade“ iz Bijeljine kupila 2022. godine u stečajnom postupku za 3,1 milion KM.

Ugostiteljski servis je polovinom oktobra raspisao konkurs za kupovinu ugostiteljskog objekta na Kozari. Na konkurs se jedino prijavila firma „C&M Trade“, tražeći za svoj hotel 16,5 miliona KM. Tri godine ranije kupili su ga u stečajnom postupku za 3,1 milion KM.

Još pet miliona za srpsko-ruski hram

Vlada Srpske prihvatila je danas informaciju o nastavku finansiranja prioritetnog kapitalnog projekta izgradnje Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Aleji Centar u Banjaluci, za koje će biti izdvojeno 5.000.000 KM.

Ministarstvo finansija Srpske je zaduženo da u narednom periodu, u skladu sa mogućnostima, obezbijedi 5.000.000 KM iz budžeta Republike Srpske za realizaciju projekta, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.