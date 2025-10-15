Ministar trgovine i turizma RS, Denis Šulić izjavio je danas da je pokrenuta inicijativa da se Kozara proglasi vazdušnom banjom, kao i da će uslijediti ulaganja u smještajne kapacitete.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Šulić je istakao i veliki značaj najavljene mogućnosti proširenja smještajnih kapaciteta kupovinom hotela "Monument" od strane Vlade Republike Srpske.

Siguran je, kaže, da će inicijativom da se području Nacionalnog parka proglasi vazdušnom banjom, ali čitava planina, kao i ulaganje u dodatne smještajne kapacitete, povećati i interes privatnog sektora da ulaže na ovom prostoru.

"Činjenica da već sada imamo 100.000 posjetilaca u toku jedne godine, govori nam da ovdje već ima mjesta za dobar razvoj turizma", rekao je Šulić.

Ministar je danas na Kozari razgovarao sa predstavnicima lokalnih zajednica i institucija o organizaciji predstojeće zimske sezone i planiranim aktivnostima na dodatnom razvoju i promocije ove destinacije.

Izvor: SRNA/Snježana Tasić

Kako je naveo, razgovarano je o važnosti ulaganja u nacionalni park, te da vladina odluke ide ka tome da se obezbijede dodatni smještajni kapaciteti nakon što su turisti često postavljali baš o tome pitanja.

On je naveo da će u narednih mjesec dana organizovati još jedan sastanak sa ljudima koji upravljaju skijalištima i Nacionalnim parkom, a biće prisutna i Uprava Olimpijskog centra, da bi se povezali i da bi se sve podiglo na veći nivo.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je da je sastanak bio konstruktivan jer su mu prisustvovali i načelnici susjednih opština, te predstavnici turističkih organizacija, pa su mogli da sagledaju koliko ko može u svom domenu kao i da pokažu da im je Kozara prioritet.

Razgovarano je o potencijalnim mogućnostima sportskog turizma, a Javor je pomenuo objekte na Benkovcu koji su zapušteni zbog neriješenih imovinskih odnosa.

Vidi opis Pokrenuta inicijativa da se Kozara proglasi vazdušnom banjom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 12 / 12 AD

Izrazio je podršku inicijativi Vlade da bude kupljen hotel "Monument", jer smještajni kapaciteti na Kozari trenutno nisu dovoljni.

On je naglasio da je Kozara ogroman potencijal tokom čitave godine, posebno u zimskom periodu kada je atraktivno skijalište, naglasivši da su tu i brojne kvalitetno uređene pješačke staze.

Ukazao je da su stepenice na prilazu spomeniku u jako lošem stanju i da je iskazana spremnost svih lokalnih zajednica koje gravitiraju Kozari da izdvoje određena novčana sredstva da se to što prije sanira.

Direktor Nacionalnog parka "Kozara" Božidar Nikoletić zahvalio je na inicijativi za održavanjem ovog sastanka jer je još jednom Kozara prepoznata kao veliki kapacitet u koji treba ulagati.

BONUS VIDEO:

(Srna)