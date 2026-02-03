logo
Pronađena djevojčica iz Kladuše čiji je nestanak prijavljen prije tri dana

Pronađena djevojčica iz Kladuše čiji je nestanak prijavljen prije tri dana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Četrnaestogodišnja Amanda Fostagić iz Velike Kladuše, čiji je nestanak prijavljen 1. februara 2026. godine, pronađena je i nalazi se na sigurnom. Potraga je okončana sretnim ishodom, potvrdila je porodica.

Pronađena nestala amanda fostagić iz Kladuše Izvor: Crna hronika

Nakon višednevne potrage i velike zabrinutosti javnosti, iz Velike Kladuše stižu ohrabrujuće vijesti - pronađena je 14-godišnja djevojčica Amanda Fostagić, čiji je nestanak prijavljen 1. februara ove godine na području mjesta Vrnogač–Grabovac.

Nestanak maloljetnice izazvao je snažnu reakciju porodice i građana, koji su putem društvenih mreža masovno dijelili apele za pomoć, u nadi da će djevojčica biti brzo i sigurno pronađena. Porodica je danas potvrdila da je potraga okončana sretnim ishodom i da je Amanda na sigurnom.

Kako je za portal Crna Hronika potvrdio njen ujak Muhamed Kajtezović, upravo je on pronašao djevojčicu, nakon čega su se zajedno uputili u policijsku stanicu, gdje je o svemu obaviještena nadležna policija.

"Moja sestrična je pronađena, hvala Bogu i svima na informacijama i pomoći. Ja sam je pronašao. Pod stresom je i trenutno se nalazimo u policijskoj stanici, a dalje slijedi postupanje u skladu sa zakonom. Razlog njenog odlaska od kuće su porodični problemi. Hvala svima na svakoj pomoći", izjavio je Kajtezović.

Prema prvim dostupnim informacijama, djevojčica nije povrijeđena. Dalje radnje u ovom slučaju preuzeli su nadležni organi, koji će postupati u skladu sa zakonskim propisima i principima zaštite maloljetnika.

