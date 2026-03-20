Tompsonova ćerka služi vojni rok u Požegi: Zakletvu pretvorili u cirkus, sa njim došla i supruga koju krije od javnosti

Diva Marija Perković (18) ćerka Marka Perkovića Tompsona, položila je danas zakletvu u kasarni "123. brigade HV" u Požegi.

Diva Marija Perković, najstarija ćerka hrvatskog estremiste i pjevača poznatog po pjesmama koje slave ubijanje Srba, Marka Perkovića Tompsona, dobrovoljno se prijavila u hrvatski vojsku i dala zakletvu.

Na mrežama su već osvanule fotografije, a kako navode hrvatski mediji, Tompson je došao na ceremoniju polaganja zakletve u pratnji supruge Sandre.

Diva Marija je 9. marta započela dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje.

Novi ciklus obaveznog vojnog roka u Hrvatskoj započelo je 800 regruta. Obuka se sprovodi u kasarnama u Kninu, Požegi i Slunju, a najveći broj regruta se obučava u Požegi, čak 400 njih. Požeška kasarna godinama igra ključnu ulogu u sistemu vojne obuke, jer tamo kontinuirano sprovodi dobrovoljnu osnovnu vojnu obuku. U kasarne u Kninu i Slunju stiglo je po 200 regruta.

Haos kad je došao Tompson

Inače, nakon ceremonije, Tompson je sa porodicom pozirala za fotografe, ali je pjevaču pažnju brzo privukla reakcija publike koja ga je okružila, želeći da se fotografišu sa njim ili da sa njim porazgovaraju.

