Ovo je već prava Vojvodina: 4:0 ubilo "romantiku" u Novom Sadu

Vojvodina je na startu Superlige pobijedila OFK Beograd 4:0, uprkos porazima u Ligi Evrope. Očekuje ih Ajaks u četvrtak.

Izvor: TV Arena sport

Vojvodina nije dobro ušla u novu sezonu i doživjela je dva bolna poraza od Ferencvaroša (2:1 i 3:0) za eliminaciju iz Lige Evrope, međutim nije je to poremetilo u Superligi. Na startu nove sezone Vojvodina je pobijedila OFK Beograd 4:0 (0:0) na svom "Karađorđu" i tako napravila dobru uvertiru pred Ajaks za naredni četvrtak.

Nije bilo golova, niti mnogo šansi u prvom poluvremenu, a onda je u 54. minutu "pukla" odbrana gostujućeg tima koji je dozvolio da Lazar Ranđelović izbegne ofsajd na polovini terena.

Dobio je loptu u prostor od Kolarevića, istrčao je pred golmana Stojišića i zaobišao ga, za vođstvo Vojvodine. Samo četiri minuta kasnije, Lazar Ranđelović, najbolji asistent Superlige prošle sezone, dodao je Nardinu Mulahusejnoviću za njegov prvi gol u dresu "stare dame".

Nije dugo čekao na drugi. Već u 73. minutu Sukačev je asistirao Mulahusejnoviću, a onda i sam došao do svog prvog gola u sezoni u 83. minutu. Bila je to odlična duboka lopta Lazara Ranđelovića koju je Sukačev "ukrotio" u prijemu, a onda je lako savladao Stojišića koji je zaista mogao u nekim situacijama i bolje da interveniše.

Inače, Miroslav Tanjga je kombinovao za ovaj meč tako da u startnoj postavi nije bilo ni povrijeđenog Lazara Nikolića, Đorđa Crnomarkovića, Damira Zukića, Petra Sukačeva, Ifeta Đakovca ili Stefana Mitrovića.

Njih ipak treba očekivati u četvrtak kada na "Karađorđe" bude dolazio slavni Ajaks u prvom meču drugog kola Konferencijske lige.







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