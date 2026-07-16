Ovaj klub ima čak devet fudbalera u finalu Svjetskog prvenstva

Atletiko Madrid po svim parametrima trebalo bi da bude šampion svakog takmičenja u kojem učestvuje - čak devet igrača ovog tima igraće u finalu Mundijala.

Izvor: Cordon Press / Sipa USA / Profimedia

Atletiko Madrid, makar na papiru, broji najbolje fudbalere na svijetu. I nije riječ o dvojici, trojici igrača, čak devet njih naći će se u finalu Mundijala! Tu nije kraj, pošto činjenica da španski velikan broji toliko igrača u borbi za titulu prvaka svijeta nije slučajnost, ovo je treći put zaredom da je Atletiko u samom vrhu.

Veliko finale na programu je u nedjelju u 21 sat. Tad ćemo imati priliku da na jednom mjestu zbrojimo dobar dio tima Atletiko Madrida.

U Argentini igraju:

Huan Muso

Đulijano Simeone

Nahuel Molina

Tijago Almada

Hulijan Alvarez

U Španiji igraju:

Markos Ljorente

Mark Pubilj

Aleks Baena

Alehandro Grimaldo

Atletiko je uvijek u vrhu

Nije slučajnost što na terenu gledamo toliko igrača Atletiko Madrida. Isti slučaj imali smo i na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji i onom narednom 2022. u Kataru. Istini za volju, ovaj tim tad je imao znatno manji broj igrača na terenu, po četvoricu u oba finala.

U Rusiji 2018. u finalu su igrali Francuska i Hrvatska.

U Francuskoj su tada igrali:

Antoan Grizman

Luka Ernandez

Toma Lemar

U Hrvatskoj je tada igrao:

Šime Vrsaljko

Na narednom Mundijalu u finalu su se sastali Argentina i Francuska.

U Francuskoj je igrao:

Antoan Grizman

U Argentini su tada igrali:

Rodrigo de Pol

Nahuel Molina

Anhel Korea

Bonus video:

Pogledajte 01:16:40 Priča za medalju; Nemanja majdov Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)