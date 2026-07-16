Ovaj klub ima čak devet fudbalera u finalu Svjetskog prvenstva

Atletiko Madrid po svim parametrima trebalo bi da bude šampion svakog takmičenja u kojem učestvuje - čak devet igrača ovog tima igraće u finalu Mundijala.
Atletiko Madrid, makar na papiru, broji najbolje fudbalere na svijetu. I nije riječ o dvojici, trojici igrača, čak devet njih naći će se u finalu Mundijala! Tu nije kraj, pošto činjenica da španski velikan broji toliko igrača u borbi za titulu prvaka svijeta nije slučajnost, ovo je treći put zaredom da je Atletiko u samom vrhu.
Veliko finale na programu je u nedjelju u 21 sat. Tad ćemo imati priliku da na jednom mjestu zbrojimo dobar dio tima Atletiko Madrida.
U Argentini igraju:
- Huan Muso
- Đulijano Simeone
- Nahuel Molina
- Tijago Almada
- Hulijan Alvarez
U Španiji igraju:
- Markos Ljorente
- Mark Pubilj
- Aleks Baena
- Alehandro Grimaldo
Atletiko je uvijek u vrhu
Nije slučajnost što na terenu gledamo toliko igrača Atletiko Madrida. Isti slučaj imali smo i na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji i onom narednom 2022. u Kataru. Istini za volju, ovaj tim tad je imao znatno manji broj igrača na terenu, po četvoricu u oba finala.
U Rusiji 2018. u finalu su igrali Francuska i Hrvatska.
U Francuskoj su tada igrali:
- Antoan Grizman
- Luka Ernandez
- Toma Lemar
U Hrvatskoj je tada igrao:
- Šime Vrsaljko
Na narednom Mundijalu u finalu su se sastali Argentina i Francuska.
U Francuskoj je igrao:
- Antoan Grizman
U Argentini su tada igrali:
- Rodrigo de Pol
- Nahuel Molina
- Anhel Korea
Bonus video:
(MONDO)