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Vrijedi 100 miliona, a ima samo 18 godina: Marokanac zaludio Evropu na Mundijalu

Vrijedi 100 miliona, a ima samo 18 godina: Marokanac zaludio Evropu na Mundijalu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Marko je ponovo bio tim koji je oduševio na Svjetskom prvenstvu, a osim reprezentacije oduševili su i pojedinci. Ispred svih Ajub Buadi kojeg navodno traži Mančester siti.

Marokanac Ajub Buadi vrijedi 100 miliona evra Izvor: Steven Senne/FR172182 AP

Maroko je još jednom bio sjajan na Svjetskom prvenstvu, a ako neko od igrača nije uspio da se nametne u klubovima, na Mundijalu je dobio pravu priliku. Poslije odličnih partija na Svjetskom prvenstvu, Ajub Buadi nalazi se na korak od najvećeg transfera u karijeri, pošto ovaj momak navodno vrijedi čak 100 miliona evra.

Vezista Lila, koji ima svega 18 godina, privukao je veliku pažnju evropskih klubova. Čini se da je Mančester siti daleko najzainteresovaniji za ovog Marokanca. Kako javljaju strani mediji, trka za Buadija je počela i očekuje se da ovaj mladi fudbaler uskoro donese odluku o nastavku karijere.

Ono što mu svakako otežava transfer jeste ogromna cijena koju Lil traži. Navodno, Francuzi bi dozvolili Buadiju da napusti klub, ali pod jednim uslovom - za obeštećenje od 100 miliona evra. Jasno je da će veliki broj klubova odustati kada čuje kolika je tražena suma, ali evropski velikani nisu među njima. Osim Sitija i Mančester junajted želi da dovede Marokanca, a u trci je i Arsenal.

Pored transfera ovog ljeta, postoji i mogućnost da mladi fudbaler ostane još jednu sezonu u Lilu.

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Maroko

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