Gdje su reprezentativci Srbije za vrijeme Mundijala? Najskuplji nema klub i nije jedini, a mnogi ne igraju

Neće mnogo proći, a reprezentacija Srbije će se ponovo okupiti pod Veljkom Paunovićem. Njegov posao neće biti lak, jer veliki broj naših igrača ne igra, a nekoliko "seniora" u nacionalnom timu nema tim.

Izvor: MN PRESS

Dok cijeli svijet prati Svjetsko prvenstvo, na kojem je igralo najviše dosad reprezentacija (48), reprezentativci Srbije provode slobodno ljeto koristeći ga za odmor i za pripremu za novu klupsku sezonu.

Proljećni fijasko od okupljanja pred Mundijal bio je obilježen prije svega nizom otkaza reprezentativaca, javno izraženom ljutnjom Veljka Paunovića, ubjedljivim porazima od Zelenortskih Ostrva i Meksika, a uz to i teškom povredom Adema Avdića, zbog koje mu je propao transfer u Premijer ligu.

Od navoda da je Paunović, razočaran situacijom, čak razmišljao o ostavci, nije bilo novosti o srpskoj reprezentaciji, niti je bilo povoda da ih bude, jer srpski nacionalni tim neće imati obaveze prije 24. septembra i utakmice protiv Grčke na početku Lige nacija. Ko će tada igrati? Ovo su igrači koje će selektor pratiti i vjerovatno podrazumijevati.

Najbolji srpski napadač još bez kluba

Rekordno plaćeni srpski igrač, Dušan Vlahović (26), još je bez kluba jer se krajem juna rastao sa Juventusom i napustio ga 1. jula kao slobodan igrač. Bilo je konkretnih nagovještaja da ga želi ambiciozni Bešiktaš zbog trenera Vinćenca Italijana, ali u međuvremenu se ništa nije dogodilo, pa je Dušan još "slobodan agent".

Kao i on, i zamjenik kapitena Filip Kostić (33) je napustio Juventus sa istekom ugovora i trenutno je takođe bez kluba, a uz njih su slobodni i dugogodišnji reprezentativac i Paunovićev starter sa Vemblija, Nemanja Gudelj (34), kao i povremeni igrač Srbije, Mihailo Ristić (30).

Najveći transfer napravio Dekijev sin

Najveći transfer leta napravio je sin Dejana Stankovića, Aleksandar Stanković, koji se iz Briža vratio u svoj matični tim, Inter, za obeštećenje od 23 miliona evra. Talentovani vezista pokriva sličnu poziciju u reprezentaciji kao i njegov otac i sa puno entuzijazma počeo je karijeru u nacionalnom timu u jako teškom trenutku "orlova". Krajem maja stigao je na okupljanje nacionalnog tima zajedno sa bratom Filipom Stankovićem, koji će takođe nastupati ove sezone u Seriji A, u koju se vratio na golu Venecije. Nažalost, njegov nastup za Srbiju protiv Meksika obilježio je i veliki kiks.

U Italiji je već godinama i Lazar Samardžić (24), ofanzivni vezistu Atalante i Srbije od koga se i dalje očekuje da zaigra u skladu sa svojim talentom dok se bliži 30. nastupu u dresu "orlova". Svakako mu ne pomaže to što je rezervista i u timu i u reprezentaciji.

Veliki problem - igrači ne igraju

Veliki broj srpskih reprezentativaca grije klupu u timovima i zbog toga trpe i oni, njihove karijere, kao i nacionalni tim.

U najjačim evropskim ligama na prste dvije ruke se mogu nabrojati oni koji redovno igraju. Saša Lukić je tu uvijek prvi primjer u svom Fulamu u Premijer ligi, u kojoj i Nikola Milenković ima svoje "rezervisano" mjesto u startnih 11 Notingem Foresta, kao i Đorđe Petrović na mjestu "jedinice" Bornmuta. Njegov saigrač Veljko Milosavljević imao je velikih problema sa povredama tokom proljeća i ljeta i pitanje je koliko će igrati u Engleskoj, gdje u drugoj ligi igra napadač Mihailo Ivanović za Milvol.

U Italiji je standardni golman Napolija Vanja Milinković-Savić, štoper Strahinja Pavlović igrao je redovno u Milanu kod Maksa Alegrija i očekuje se da tako ostane i kod Rubena Amorima, a Nikola Štulić je povremeni starter u ekipi Lećea, koja je u finišu izborila opstanak u ligi. Uz braću Stanković, to je popis igrača od kojih se očekuje da imaju minutažu u takmičarskoj 2026/27 na Čizmi, u kojoj ne igraju redovno Petar Ratkov (Lacio), Ivan Ilić (Torino) i Lazar Samardžić (Atalanta).

U Primeri više nema reprezentativaca Srbije

Izvor: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Mnogima će nezamislivo zvučati da u Primeri više nema srpskih reprezenativaca. Veljko Birmančević (28) je proljeće presjedio na klupi Hetafea kao pozajmljeni igrač Sparte iz Praga, pa se vratio u Češku, a Luka Ilić (27) je imao zanemarljivu ulogu u Ovijedu, sa kojim je ispao iz Primere. Kao što je navedeno, iskusni Gudelj (34) rastao se sa Seviljom poslije čak sedam godina, a Ristić (30) je napustio Seltu poslije tri godine.

U Španiji ostaje Marko Dmitrović (34) kao prvi golman Espanjola, ali on se još 2023. godine povukao iz nacionalnog tima.

Potraga za minutažom srpskih igrača dalje vodi u Austriju, gdje je bek Aleksa Terzić (26) češće bio rezerva u Red Bul Salcburgu, kao i Njemačku, iz koje je Andrej Ilić SMS porukom "odjavio" Paunovića prije dva mjeseca nakon što je bio standardni napadač Union Berlina. Andrija Maksimović i Kosta Nedeljković nisu igrali u RB Lajpcigu, pa se Nedeljković vratio u Aston Vilu, kao što ni napadač Jovan Milošević opet nije pronašao sreću u Štutgartu i ovog ljeta je ponovo višak u ekipi.

Nada je da će Mihajlo Cvetković (19) u Belgiji iskoristiti nastupajuću sezonu da se nametne u Anderlehtu, koji ga je "povukao" iz reprezentacije Srbije za Evropsko prvenstvo, a uvijek "sigurna" opcija za Paunovića je da pogleda preko okeana i da vidi da je Dejan Joveljić (26) standardni centarfor i kapiten Kanzas Sitija.

Da slika bude malo vedrija pobrinuli se naši "Grci", gdje je Marko Nikolić AEK-u donio titulu i oživio karijeru Luki Joviću (28), centarforu koji je prošle sezone procvjetao pod bivšim trenerom Partizana i postigao 21 gol. Krilni napadač Mijat Gaćinović (31) bio je Nikolićeva opcija sa klupe, dok je Marko Grujić (30) rijetko ulazio u igru tokom proljeća i otišao kao slobodan igrač.

Sjevernije od njih, u Solunu, Andrija Živković (30) jedan je od nosilaca igre PAOK-a i igrač od velikog povjerenja crno-bijelih, među kojima je od 2020. i uveliko stiče status klupske legende. Bio je jedan od rijetkih "seniora" koji su se odazvali Paunoviću i za koje se bez dileme može reći da će sigurno biti tu i u septembru.

Nije daleko od njih bio Ognjen Mimović (21), na Kipru, i nastupao je redovno za Pafos u završnici sezone, ali sada ostaje da se vidi da li će se "iz druge" izboriti za minutažu u Fenerbahčeu, sa kojim ima ugovor do 2029. godine.

"Orlovi" na istoku Evrope i u Aziji

Paunović je za nedavno okupljanje pozvao golmana Viđeva iz Lođa, Veljka Ilića (22) i on se odazvao, ofanzivni vezista Petar Stanić (24) imao je sezonu iz snova u Ludogorecu, a Srđan Babić (30) u Spartaku iz Moskve prolazi kroz oporavak od teške povrede kidanja ukrštenog ligamenta koljena. U drugu ligu Rusije sa Sočijem je ispao Nemanja Stojić (28), takođe reprezentativac Srbije i trenutno povrijeđeni defanzivac, za koga je pitanje da li će ostati u istoj sredini.

U Aziji osim navedenih Milinković-Savića, Mitrovića i Rajkovića igraju i Nemanja Maksimović (31) u Emiratima i Jan Karlo Simić (21), koji je u završnici saudijske sezone zaigrao za Al-Itihad.

Kapiten Aleksandar Mitrović (31) već godinama provodi zrelu fazu svoje karijere u Aziji, sada igrajući u Kataru, daleko od evropskog vrhunskog nivoa. Nije daleko od njega ni Sergej Milinković-Savić (31), jedan od nosilaca igre Al-Hilala u saudijskoj ligi, u kojoj je Kristijano Ronaldo sa čak 28 golova predvodio Al-Nasr do titule ovog proljeća. "SMS" se vratio u reprezentaciju na poziv Paunovića, ali ni on nije bio tu za mečeve protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika, kao ni "Mitrogol".

Takođe, u Saudi Arabiji je i Predrag Rajković, od 2024. godine golman tamošnjeg Al-Itihada.

Reprezentativci u Srbiji

Vidi opis Gdje su reprezentativci Srbije za vrijeme Mundijala? Najskuplji nema klub i nije jedini, a mnogi ne igraju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Franz Wolfgang Rainer / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Najveći talenat Zvezde Vasilije Kostov može se smatrati "A" reprezentativcem i kada Paunović okupi najjači tim Srbije i pred njim je period izvesnog transfera u neki veliki klub na Zapadu.

Na "Marakani" igraju i štoperi Srbije Miloš Veljković i Strahinja Eraković, u Vojvodinu se vratio Dejan Zukić iz Volfsbergera i zaigrao kraj povremenog reprezentativca Njegoša Petrovića, a Partizanov vezista Ognjen Ugrešić je i dalje u Humskoj, dok kapiten Vanja Dragojević završava transfer u Glazgov Rendžers.

To su igrači koji će biti na Paunovićevom posebnom "radaru", uz podrazumijevanje da će Aleksandar Katai sigurno biti na raspolaganju ako ga "Paun" bude pozvao, jer njihova čvrsta veza seže još iz Amerike, gdje ga je trenirao i u Čikagu.

Pred selektorom Srbije neće biti lak posao, kao ni pred srpskim igračima da se izbore za uloge, minutaže, a neki i za ugovore kakve žele. Izostanak sa Svjetskog prvenstva nosi veliku cijenu, pa Srbija u Ligu nacija ulazi bez kontinuiteta, sa mnogo igrača koji ne igraju redovno ili još traže klub. Zbog svega navedenog, pred selektorom će u avgustu tokom pisanja spiska biti više pitanja nego odgovora.

(MONDO, Mladen Šolak)