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Koliko je Slavko Vinčić zaradio na Svjetskom prvenstvu?

Koliko je Slavko Vinčić zaradio na Svjetskom prvenstvu?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbalski arbitar Slavko Vinčić sudio je finale Mundijala i zaradio značajne honorare.

Koliko je zaradio Slavko Vinčić na Mundijalu Izvor: DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia

Slovenački arbitar Slavko Vinčić, inače porijeklom Srbin iz Donjih Palačkovaca, imao je čast da sudi najveću fudbalsku utakmicu godine. Vodio je finale Svjetskog prvenstva na "Metlajfu" između Španije i Argentine i zaista je maestralno uspio da ne upadne u "klopku" između dvije vatrene ekipe, smirujući temperamentne igrače dva tima.

Zaista može da se kaže da je "položio" i da je Pjerluiđi Kolina napravio dobar izbor kada je Vinčića birao za glavnog arbitra, iako su mnogi bili obazrivi zbog afere od prije nekoliko godina kada je bio hapšen u okolini Bijeljine.

Koliko je zaradio Slavko Vinčić

Prema pisanju slovenačkih medija, Vinčić je samo za suđenje finala na stadionu u Njujorku (Nju Džerziju) zaradio oko 60.000 američkih dolara. Kada se toj sumi dodaju svi honorari koje je ostvario tokom prvenstva, Vinčić se sa Mundijala iz Sjedinjenih Američkih Država vratio bogatiji za čak 140.000 američkih dolara.

Najviše se plaća finale

FIFA ima jasno definisan sistem nagrađivanja na Svjetskom prvenstvu, tako da su glavne sudije dobijale 70 hiljada dolara fiksno za samo učešće na turniru. Pored toga, dobijali su dodatne honorare za svaki meč.

Daleko najviše plaća se finale Svjetskog prvenstva. Za mečeve grupne faze naknada je iznosila samo oko 3.000 dolara, što je gotovo kao ulaznice koje su navijači plaćali, ali su zato honorari za naredne faze bili veći. Sudije koje su stigle do polufinala i finala zaradile su preko 100 hiljada dolara.

Da li su sudije dobile još nešto?

Kao što se moglo očekivati, FIFA sudijama tokom Svjetskog prvenstva pokriva i sve ostale troškove uz dnevnice. To podrazumijeva troškove putovanja, smještaja i ishrane.

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Slavko Vinčić fudbal Mundijal 2026

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