Srbija dominira na Evropskom prvenstvu: "Orlići" pregazili Litvance u Sloveniji

Reprezentacija Srbije je lako i ubjedljivo pobijedila Litvaniju na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije ostvarila je laku i ubjedljivu pobjedu na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina. U Sloveniji su pregazili vršnjake iz Litvanije - 79:57.

Pitanje pobjednika riješeno je već u drugoj četvrtini koju su "orlići" dobili sa 32:9. Već na poluvremenu su imali nedostižno vođstvo od čak 29 razlike (50:21). To najbolje govori o igri srpskih košarkaša na ovoj utakmici. Da nisu malo "spustili gas" u drugom dijelu vjerovatno bi konačna razlika bila još ubjedljivija.

Selektor Nemanja Jovanović je iskoristio to da "podijeli minutažu" i da pazi i na umor pred nastavak takmičenja. Najbolji u srpskom timu bili su Nikola Džepina i Andrej Lučić koji su dali po 12 poena, uz po pet skokova. Pratio ih je Uroš Šuput sa 11 poena i 4 asistencije.

U narednom kolu igraće protiv Letonije 13. jula (16 časova).

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