Mitar Bošnjaković predvodi "orliće" na EP: Srbija spremna za izazov u Ljubljani

Reprezentacija Srbije do 20 godina spremna je za Evropsko prvenstvo u Ljubljani.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Reprezentacija Srbije do 20 godina je u četvrtak otputovala u Ljubljanu gdje će se od 11. do 19. jula takmičiti na Evropskom prvenstvu. Srpsko tim, koji s klupe vodi Nemanja Jovanović, nalazi se u grupi B gde će igrati protiv Letonije, Litvanije i Poljske. U tim se, za razliku od prošle godine, vratio Mitar Bošnjaković.

Na Evropskom prvenstvu Srbiju će predstavljati:

Andrej Lučić

Marko Tofoski

Petar Radović

Uroš Šuput

Mitar Bošnjaković

Aleksa Stanojević

Petar Ostojić

Matija Popović

Andrija Đurić

Nikola Bundalo

Nikola Džepina

Miloš Šojić

"Prije svega bih želio da se zahvalim Košarkaškom savezu Srbije i potpredsjedniku Nenadu Krstiću na fenomenalnim uslovima tokom priprema. Počevši od Divčibara, preko Vršca, pa do Beograda, imali smo sve što je bilo potrebno. I komunikacija sa Savezom je bila fenomenalna tako da su ove četiri nedjelje koje smo proveli zajedno prošle u najboljem mogućem redu. Mislim da smo takve uslove iskoristili na najbolji mogući način da se spremimo za Evropsko prvenstvo. Htio bih da se zahvalim svim momcima koji su se odazvali na pripreme. Ne samo ovoj grupi od 12 koje smo izabrali da idu u Sloveniju, već i svima koji su bili na širem spisku, njih 22 koji su mogli da se odazovu. Momci koji dolaze sa koledža, iz Amerike, došli su u momentu kada su njihove sezone već počele, koji su malo više odvojili od svojih ekipa i priprema, da bi bili sa reprezentacijom. Takođe bih htio da napomenem kapitena Mitra Bošnjakovića, koji se pravo poslije završene sezone priključio ekipi i na pravi način vodi ovu grupu, ja se nadam uspjehu u Ljubljani", rekao je selektor reprezentacije Srbije do 20 godina Nemanja Jovanović.

Prvu utakmicu srpski košarkaši igraju u subotu 11. jula od 18 časova protiv Poljske, drugu u nedjelju 12. jula od 16 časova protiv Litvanije, a poslednji meč u grupi u ponedjeljak 13. jula od 16 časova protiv Letonije.

"Sistem takmičenja je takav da igramo tri utakmice u tri dana i nakon toga slijedi osmina finala. Mi smo takav način odigravanja utakmica pripremali kroz trenažni proces tako što smo i u Vršcu i u Istanbulu imali situaciju da igramo tri dana ili treniramo tri dana jako i vezano. Nadam se da ćemo ovu dobru hemiju koju smo imali na pripremama prenijeti na teren i ostvariti uspjeh u Ljubljani."

U stručnom štabu su prvi trener Nemanja Jovanović, pomoćni treneri Miljan Pavković, Aleksandar Komnenić, Miodrag Dinić i Ognjen Stranjina, kondicioni trener Vanja Mesaroš, fizioterapeuti Aleksandar Vašica i Ognjen Ćopić, doktor Dejan Radišić i tim menadžer Nikola Pešaković.

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