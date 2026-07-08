Evrokup nikad jači: Obradović protiv Spanulisa, Đorđević vodi turskog predstavnika

Evrokup naredne sezone brojaće 32 tima podeljena u četiri grupe, a sad je poznato u kojoj grupi će se naći koji timovi.

Izvor: MN PRESS

Poznati su svi učesnici grupne faze Evrokupa. U Srbiji će se posebno pratiti Hapoel iz Jerusalima, s obzirom na to da ovaj tim vodi Saša Obradović, i turski Bahčešehir, koji je preuzeo Saša Đorđević. Tu su i učesnici ABA lige - Budućnost, Cedevita Olimpija i Kluž.

Evrokup će drugačije izgledati u novoj sezoni. Umjesto dosadašnjih 20 timova, pred nama je učešće 32 ekipe u početnoj fazi takmičenja. Klubovi su podijeljeni u četiri grupe sa po osam ekipa, a najbolja četiri tima iz svake grupe plasiraće se u narednu fazu takmičenja, odnosno osminu finala.

Svaka nokaut runda igraće se na dva dobijena meča, uključujući i finale Evrokupa. Dva tima koja budu obezbijedila borbu za pehar ujedno će se plasirati i u Evroligu.

Grupa A: Le Man, Hapoel Jerusalim, Burgos, Cedevita Olimpija, Tortona, Aris, Rostok, Riga

Grupa B: Turk Telekom, Kluž, Tenerife, Venecija, Maksima, Šjauljaj, London Lajons, Frankfurt Skajlajners

Grupa C: Burg, Tofaš, Budućnost, Trento, Napoli, Neptunas, Kemnic Najners, Šljonsk Vroclav

Grupa D: Monako, Bahčešehir, Manresa, Ulm, Roma, Lijetkabelis, PAOK, Balkan Botevgrad

Evrokup će biti više nego zanimljivo takmičenje u sezoni pred nama. Izvjesno je da ćemo gledati sudar Arisa i Hapoela, odnosno duel Spanulisa i Obradovića. U istoj grupi nalazi se i klub iz ABA lige - Cedevita Olimpija.

Kluž je dospio u grupu B, u kojoj će snage odmjeriti sa Maksimom, timom koji je u italijanskoj ligi zauzeo mjesto Breše. Uz to, uvijek neugodni Erdem Džan i Turk Telekom takođe se nalaze u ovoj grupi Evrokupa.

Kada je u pitanju Budućnost, tim iz Crne Gore ide direktno na branioca titule - ekipu Burga. U grupi D ćemo gledati Sašu Đorđevića, koji će sa Bahčešehirom snage odmjeriti sa PAOK-om, koji vodi Andrea Trinkijeri. U ovoj grupi možemo vidjeti i Romu, čiji je vlasnik Luka Dončić.

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