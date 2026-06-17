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Zvezda i Partizan postaju franšize Evrolige: Tektonski poremećaji u Evropi, koštaće ih od 50 do 90 miliona evra

Zvezda i Partizan postaju franšize Evrolige: Tektonski poremećaji u Evropi, koštaće ih od 50 do 90 miliona evra

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda i Partizan blizu su da postanu franšize Evrolige, spremaju se velike promjene.

Zvezda i Partizan postaju franšize Evrolige Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan blizu su da postanu franšize Evrolige. Spremaju se tektonski poremećaji u evropskoj košarci i već se pravi naredni korak. Strah od ulaska NBA lige u Evropu i sve što se dešava naterao je čelnike elitnog takmičenja da ubrzaju proces.

"Svih 13 dioničara postaće franšize od početak nove sezone 1. jula. Pravna procedura je počela za licence, raste vrijednost klubova i očekuje se porast od 25 odsto odmah", naveo je Aris Barkas iz "Jurohupsa".

Potom je objasnio i šta će to da znači za Crvenu zvezdu i Partizan i naredne korake.

"Proširenje franšiza će biti po ubrzanom postupku i ima 17 timova na spisku. Zvezda i Partizan su na čelu. Svaka franšiza trenutno vrijedi između 50 i 90 miliona evra, zavisnosti od tržišne vrijednosti. Proširenje na 24 ekipe dolazi vjerovatno na ljeto 2027. godine", navodi Barkas.

Što se tiče eventualnog proširenja na 30 timova, to bi moglo da se očekuje 2028. ili 2029. godine i fokus bi bio na timove iz Londona, Rima i Berlina. Takođe, tu je i namjera da se iz Evrokupa omogući ulazak dva tima u Evroligu poslije proširenja.

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