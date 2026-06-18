logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Laslo Đere pobijedio i proživio dramu: Zbog bolova nije mogao da stoji na nogama

Laslo Đere pobijedio i proživio dramu: Zbog bolova nije mogao da stoji na nogama

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatna scena nakon pobjede srpskog tenisera Lasla Đerea u četvrtfinalu turnira u Italiji.

Laslo Đere nije mogao hodati poslije pobjede u Italiji Izvor: instagram/contro.break

Srpski teniser Laslo Đere savladao je Čuna Hsin Cenga u četvrtfinalu turnira koji se igra u Italiji, a samo nekoliko sekundi kasnije pojavio se veliki problem. Nakon tri naporna seta koja je odigrao, Đere nije mogao da korača zbog strašno jakih grčeva sa kojima se borio. On je imao veliki problem da ostane na nogama i priđe mreži kako bi se pozdravio sa rivalom.

Meč je trajao preko dva sata, što je bilo očigledno i na licu srpskog predstavnika. Umorio se Laslo Đere, pa nije ni čudo što je morao da se osloni na koljena kako bi se ostao na nogama nakon što je osvojio posljednji poen na ovom meču. Pogledajte dramatičnu scenu koju je proživio srpski teniser:

Dok je Laslo Đere bio u bolovima, sudija iz stolice sišao je na teren da bi video šta se dešava, a protivnik je prešao na njegovu stranu terena. Tada su se Đere i njegov rival pozdravili, a svima na stadionu bilo je jasno da Laslo stvarno ne može da se kreće i da je zbog toga delimično promijenjen protokol.

Laslo Đere će u polufinalu turnira u Italiji igrati protiv austrijskog predstavnika Sebastijana Ofnera, inače četvrtog nosioca ovog takmičenja. Turnir u Parmi idealan je za srpskog tenisera jer se usred sezone na travi igra na zemljanoj podlozi, za koju se zna da je omiljena Đereu.

Tagovi

Laslo Đere

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC