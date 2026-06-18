Laslo Đere pobijedio i proživio dramu: Zbog bolova nije mogao da stoji na nogama

Nevjerovatna scena nakon pobjede srpskog tenisera Lasla Đerea u četvrtfinalu turnira u Italiji.

Izvor: instagram/contro.break

Srpski teniser Laslo Đere savladao je Čuna Hsin Cenga u četvrtfinalu turnira koji se igra u Italiji, a samo nekoliko sekundi kasnije pojavio se veliki problem. Nakon tri naporna seta koja je odigrao, Đere nije mogao da korača zbog strašno jakih grčeva sa kojima se borio. On je imao veliki problem da ostane na nogama i priđe mreži kako bi se pozdravio sa rivalom.

Meč je trajao preko dva sata, što je bilo očigledno i na licu srpskog predstavnika. Umorio se Laslo Đere, pa nije ni čudo što je morao da se osloni na koljena kako bi se ostao na nogama nakon što je osvojio posljednji poen na ovom meču. Pogledajte dramatičnu scenu koju je proživio srpski teniser:

Dok je Laslo Đere bio u bolovima, sudija iz stolice sišao je na teren da bi video šta se dešava, a protivnik je prešao na njegovu stranu terena. Tada su se Đere i njegov rival pozdravili, a svima na stadionu bilo je jasno da Laslo stvarno ne može da se kreće i da je zbog toga delimično promijenjen protokol.

Laslo Đere će u polufinalu turnira u Italiji igrati protiv austrijskog predstavnika Sebastijana Ofnera, inače četvrtog nosioca ovog takmičenja. Turnir u Parmi idealan je za srpskog tenisera jer se usred sezone na travi igra na zemljanoj podlozi, za koju se zna da je omiljena Đereu.