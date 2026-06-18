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"Daliću, ne navija Bog za Hrvate": Sveštenik iz Splita se posvađao sa selektorom

"Daliću, ne navija Bog za Hrvate": Sveštenik iz Splita se posvađao sa selektorom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Splitski sveštenik Ante Žderić poručio selektoru reprezentacije Zlatku Daliću da Bog ne navija za Hrvate.

Sveštenik iz Splita se posvađao sa Dalićem Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Fudbalska reprezentacija Hrvatske počela je Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku porazom od Engleske, pa je mnogo onih koji su pomislili da taj nacionalni tim neće uspeti da ponovi rezultate sa prethodnoh takmičenja. Tokom gotovo deset godina mandata selektora Zlatka Dalića osvojeno je drugo mjesto na Mundijalu 2018. i treće mesto na Mundijalu 2022. godine. Dalić često ističe da je ekipi na tom putu pomogla i vjera.

Sa druge strane, sveštenik Ante Žderić iz Splita smatra da to nije tačno! Njegova objava na društvenim mrežama posvećena je "razbijanju mita" i pokušava da objasni selektoru da Bog ne navija za Hrvatsku na velikim takmičenjima. Takođe, ističe da niko na nebu nije izabrao hrvatsku naciju kao svoju omiljenu.

"Ne, vjera ne vodi ka pobjedi na Svjetskom fudbalskom prvenstvu, nego vječnom spasenju i gledanju Božije slave. Sakraliziranje sporta i reprezentacije vodi mitološki obojenom pogledu na sportsko takmičenje, što umjesto objektivnog i profesionalnog rasuđivanja, vodi subjektivizaciji i iracionalizaciji. To, na koncu, u pobjedi vodi u ekstazu, a u porazu od odricanja od dojučerašnjih idola.

Fudbal nije kompenzacija za nacionalne istorijske traume niti materijal za jeftini politički populizam. Nismo ‘najluđi’ niti navijački hit. Obični smo, kao i svi drugi. Čim se završi SP i mršava turistička sezona zbog astronomski visokih cena u Hrvatskoj, opet ćemo se klati oko ustaša, partizana i sličnih tema. Jer smo, kao društvo, u svemu nezreli.

Ne, Bog ni Gospa ne navijaju za Hrvatsku na SP, nismo od neba nikakva izabrana nacija, a fudbalski selektor nije life coach, niti to treba biti. Vratimo sport sportistima", poručio je selektoru Hrvatske Zlatku Daliću sveštenik iz Splita, Ante Žderić.

Prvi meč na Svjetskom prvenstvu u fudbalu Hrvatska je izgubila od Engleske (4:2), a do kraja grupne faze čekaju je još mečevi protiv Gane i Paname. Imajući u vidu da dve najbolje ekipe iz svake grupe, kao i još osam najboljih trećeplasiranih ekipa prolaze dalje, Hrvatska će vjerovatno ponovo igrati u nokaut fazi Mundijala.

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Mundijal 2026 Zlatko Dalić

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